Z Aleppa sa môže stať cintorín, tvrdí šéf humanitárnych operácií OSN

O'Brien v prejave na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN prostredníctvom videomostu zo Ženevy povedal, že strany sýrskeho konfliktu sú schopné podniknúť akýkoľvek krok, len aby dosiahli vojenský úspech, „dokonca aj keď to znamená zabíjanie, mrzačenie alebo obliehanie civilistov“.

Mimoriadne zasadnutie BR OSN sa konalo niekoľko hodín po tom, čo bolo 45 ľudí zabitých pri pokuse o útek z povstalcami ovládaného východného Aleppa, ktoré je neustále intenzívne bombardované a ostreľované. Šéf humanitárnych operácií OSN uviedol, že od soboty 26. novembra bolo z domovov vyhnaných okolo 25 000 obyvateľov východného Aleppa, väčšinu z nich tvorili ženy a deti. A podľa neho je pravdepodobné, že v nasledujúcich dňoch ujdú tisíce ďalších obyvateľov.

O'Brien dodal, že vo východnom Aleppe nie je už žiadna riadna fungujúca nemocnica. Aleppo je obliehané takmer 150 dní a väčšina z takmer štvrť milióna ľudí uviaznutých v tejto časti mesta nemá prostriedky na dlhšie prežitie. Prosil tiež bezpečnostnú radu, aby našla politické riešenie a „dala tak Sýrčanom aspoň náznak nádeje“.

Niekoľko krajín v bezpečnostnej rade vyzvalo na schválenie rezolúcie, ktorou by sa ustanovilo desaťdňové prímerie v Aleppe a umožnil by sa tak prísun humanitárnej pomoci. Mnohí predstavitelia pritom poukazujú na Rusko ako na jedinú príčinu toho, že rada nie je schopná zastaviť násilie. Medzitým ruská armáda oznámila, že poslala skupinu ženistov, aby vyčistila východné Aleppo od mín. Jednotka pozostáva z 200 vojakov a 47 vozidiel. Armáda tiež poslala do Aleppa poľnú nemocnicu.

Sýrske vládne sily dobyli do pondelka 28. novembra vyše tretinu opozíciou ovládaného východného Aleppa. Generálporučík ruskej armády Sergej Rudskoj v stredu vyhlásil, že v týchto štvrtiach sa nachádza viac ako 90 000 civilistov. Vyzval OSN, aby im urýchlene poskytla humanitárnu pomoc a spomenul kľúčovú cestu Castello vedúcu do mesta – podľa jeho slov je teraz pre humanitárne konvoje bezpečná.

Generálporučík Rudskoj povedal, že z Aleppa odišlo 647 militantov, z ktorých 630 dostalo amnestiu a zvyšných 17 preverujú.