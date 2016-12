Trumpova vláda je klub boháčov

Podľa denníka Washington Post ešte v moderných dejinách netvorilo americkú vládu toľko mimoriadne bohatých ľudí. Medzi Trumpovými nominantmi na vrcholné pozície je zatiaľ niekoľko multimilionárov a dvaja ľudia, ktorých medzi miliardárov zaraďuje magazín Forbes.

"Keď George W. Bush dal dokopy svoj prvý kabinet v roku 2001, médiá ho prekrstili na tím milionárov. Spolu vlastnila táto skupina majetok očistený o infláciu v hodnote okolo 250 miliónov dolárov. Čo je približne desatina bohatstva, ktoré má k dispozícii len nominant Trumpa na ministra obchodu,“ pripomenul denník.

Reč je o Wilburovi Rossovi. Absolventovi Yaleovej a Harvardovej univerzity, ktorý viac ako dve desaťročia pracoval pre investičnú banku Rothschild a Trumpovi v tejto pozícii pomáhal zachraňovať jeho kasína v Atlantic City.

Miliardárkou je aj Betsy DeVosová, ktorej manžel šéfoval spoločnosti Alticor, ktorá reprezentuje svetoznámu značku Amway. Boháčka z Michiganu bude ministerkou školstva. Zaujímavé je aj Trumpovo prepojenie na investičnú banku Goldman Sachs. Zaujímavé najmä preto, že pre novozvoleného prezidenta to bol počas kampane častý terč útokov.

Nespočetne veľa ráz Trump vyčítal Hillary Clintonovej, že nezverejnila svoje tri prejavy pre Goldman Sachs. Demokratka za ne dostala 675-tisíc dolárov. Prejavy nakoniec publikovala stránka WikiLeaks. Trump Clintonovej spoluprácu s Goldman Sachs vyhadzoval na oči s tým, že je súčasťou establišmentu.

V novom svete celebritného miliardára to však už neprekáža. Trumpov hlavný poradca pre stratégiu a krajne pravicový radikál Steve Bannon pracoval pre Goldman Sachs. Trumpov nominant na ministra financií Steven Mnuchin bol 17 rokov partnerom v Goldman Sachs. A podľa spravodajskej stránky Politico dokonca novozvolený prezident uvažuje nad tým, že post vo vláde ponúkne samotnému šéfovi Goldman Sachs Garymu Cohnovi.

Akcie investičnej banky medzitým poskočili na osemročné maximum. A odborníci na trhy radia, aby ľudia, ktorí ich majú, nepredávali, lebo ich hodnota s najväčšou pravdepodobnosťou ešte porastie.

Medzitým sa Trump snaží rozptýliť kritiku, že v pozícii prezidenta a bohatého podnikateľa bude mať obrovský konflikt záujmov. Platné zákony mu neprikazujú vzdať sa majetku. Na tlačovej konferencii 15. decembra však chce oznámiť, ako to bude riešiť, aby sa vraj mohol venovať len vládnutiu.

Problémom však je, že nie je ani jasné, čo všetko Trump vlastní a s kým každým robil obchody. Miliardár nezverejnil počas kampane daňové priznania. Okrem toho, že sa uchádzal o prezidentský úrad, stihol Trump aj zveľaďovať svoj biznis.

A jeho podnikanie v zahraničí by už mohlo byť aj porušením ústavy, ktorá zakazuje predstaviteľom USA prijímať dary, platby a iné benefity od cudzieho štátu bez súhlasu Kongresu.

Politológ Andrew Rudalevige pripomína, že Trumpovo podnikanie môže súvisieť s budúcimi prezidentskými rozhodnutiami.

"Jeho spoločnosti požičala Deutsche Bank, ktorá momentálne rokuje s vládou USA o porušení podmienok počas hypotekárnej krízy v roku 2008. Dlh má aj v Bank of China. Čo keď mu niečo táto banka odpustí napríklad za to, že USA sa budú menej agresívne angažovať v Juhočínskom mori? To, že ľudia si potom môžu myslieť, že americká vláda sa dá tak povediac kúpiť, by bolo oveľa horšie, ako všetko, čo hovoril Trump v kampani,“ uviedol pre Pravdu expert na konflikt záujmov z Bowdoinovej vysokej školy v štáte Maine.