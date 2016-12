Reštaurácie v Česku začali zdražovať. Vinia elektronický evidenčný systém

Podľa výpočtov idnes.cz by však podniky nemali zdražovať, ale práve naopak zlacňovať. Keďže sa znížili dane za pokrmy a nealkoholické nápoje z 21 na 15 percent, podniky by mali ceny znížiť. Zníženie spomínanej dane by podnikateľom malo pokryť náklady na novozavedený systém elektronickej evidencie.

Aj napriek tomu sa podniky rozhodli zvýšiť ceny, v priemere ide o sumu od 3 do 10 českých korún (od 0,10 do 0,30 eur). „Podľa našich odhadov zdraželo 20 percent reštaurácií, ďalšie sa s najväčšou pravdepodobnosťou pripoja v nasledujúcich dňoch alebo mesiacoch,“ hovorí Zbyněk Švec, zakladateľ pokladničného systému Septim.cz.

Podľa portálu podniky zdražujú hlavne kvôli nepriznávaniu tržieb, z ktorých vyplácali mzdu načierno. „Lepšie reštaurácie priznávajú v priemere len 70 percent, ostatné len 50 percent tržieb,“ hovorí bývalý prevádzkovateľ reštaurácie v stredočeskom meste, ktorý tento rok odovzdal podnik synovi a prial si zostať v anonymite.

Nadnárodné podniky sa zdražovať nechystajú. Americká spoločnosť McDonald’s dokonca prisľúbila zvyšovanie platov z úspor zo zníženej dane jedál a nápojov.