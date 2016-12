Trump telefonoval s vodcami Taiwanu, Singapuru, Filipín. Riskuje hnev Číny

Spojené štáty prerušili oficiálne vzťahy s Taiwanom v roku 1979, keď americká vláda súhlasila s prerušením diplomatických stykov s Čínskou republikou (Taiwanom) v prospech Čínskej ľudovej republiky. Neoficiálne však Washington má naďalej s Taiwanom tesné kontakty.

Trumpov telefonát s Cchaj Jing-wen potvrdili pre agentúru Reuters aj ľudia blízki Trumpovi. Podľa tohto zdroja hovorili o tesných ekonomických, politických a bezpečnostných vzťahoch medzi Taiwanom a USA.

Čína vníma Taiwan ako svoju odtrhnutú provinciu, ktorá sa jedného dňa opäť pripojí k materskej pevnine. Mnoho Taiwancov však svoj ostrovný štát vníma ako nezávislý a znepokojuje ich rastúci vplyv Číny.

Po ôsmich rokoch postupného zbližovania a počínajúc rokom 2014 aj pravidelnej výmeny informácií medzi Pekingom a Tchaj-pejom bol tento rok v júni „pozastavený mechanizmus bilaterálnej spolupráce“. Vzťahy medzi Čínou a Taiwanom výrazne ochladli po zdrvujúcom víťazstve Cchaj Jing-wen v januárových prezidentských voľbách. Prezidentka má blízko k Demokratickej pokrokovej strany (DPP), ktorá presadzuje nezávislosť Taiwanu.

Taiwan, ktorý sa oficiálne volá Čínska republika, má od roku 1949 vlastnú vládu, nikdy oficiálne nevyhlásil svoju nezávislosť a Peking ho naďalej považuje za integrálnu súčasť svojho územia.

Nezávislosť Taiwanu v súčasnosti uznáva iba 22 krajín sveta a Čína ho naďalej považuje za svoju odštiepeneckú provinciu, čo bráni začleneniu tohto ostrovného štátu do OSN a iných významných medzinárodných organizácií. Peking naďalej trvá na znovuzjednotení s Taiwanom.

Americká politika „jednej Číny“ je nemenná

Biely dom v sobotu ubezpečil, že v politike „jednej Číny“, ku ktorej sa Spojené štáty hlásia celé roky, nedošlo k zmenám. Ide o reakciu americkej administratívy na dnešný telefonický rozhovor novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen.

Ako upozornila agentúra AP, išlo o „veľmi nezvyčajný, pravdepodobne bezprecedentný“ krok, keď prezident USA alebo novozvolený prezident USA hovoril priamo s taiwanským lídrom.

„Zostávame pevne oddaní našej politike jednej Číny,“ ubezpečil v noci nadnes Ned Price, hovorca bezpečnostného tímu dosluhujúceho prezidenta USA Baracka Obamu. „Naším hlavným záujmom sú pokojné a stabilné vzťahy medzi Čínou a Taiwanom,“ dodal.

Trump hovoril aj s lídrami Afganistanu, Filipín a Singapuru

Novozvolený prezident USA Donald Trump absolvoval sériu telefonických rozhovorov so svojimi budúcimi zahraničnými náprotivkami. Jedným z jeho partnerov bol aj afganský prezident Ašraf Ghaní, s ktorým hovorili o prehĺbení vzájomnej spolupráce oboch krajín s cieľom účinnejšie odolávať bezpečnostným hrozbám, najmä terorizmu.

Podľa Trumpovho prípravného tímu novozvolený prezident dnes telefonicky hovoril aj so singapurským premiérom Lee Hsien Loongom a filipínskym prezidentom Rodrigom Dutertem. Podľa nemenovaného Duterteho poradcu Trump filipínskeho prezidenta pozval na návštevu Bieleho domu. Trumpov tím však túto informáciu nepotvrdil.

Za päť mesiacov, čo je Duterte vo funkcii, stihol ostro skritizovať americkú zahraničnú politiku a prejaviť ústretovosť voči tradičnému rivalovi Filipín – Číne, ako aj voči Rusku. Na adresu dosluhujúceho prezident USA Baracka Obamu sa Duterte vyjadril veľmi nelichotivo a urážlivo.

Americký senátor: Týmto spôsobom sa začínajú vojny

Demokratický senátor Chris Murphy, ktorý je členom senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, vyhlásil, že Trump je oprávnený meniť americkú politiku, ale jeho prístup je potenciálne nebezpečný.

„Trump má právo meniť politiku, spojenectvo, stratégiu. To, čo sa stalo v posledných 48 hodinách, to nie je zmena. To je zásadný obrat zahraničnej politiky, či už plánovaný, či neplánovaný. Týmto spôsobom sa začínajú vojny,“ povedal Murphy . Vyzval tiež, aby bol čo najrýchlejšie vybraný nový šéf diplomacie, ktorým by mal byť „pokiaľ možno skúsený politik“.