USA: Steinová žiada prepočítanie hlasov na federálnom súde

„Steinovej volebný tím bude pokračovať v boji za celoštátne prepočítanie v Pensylvánii,“ uviedol v sobotu večer právny poradca Steinovej Jonathan Abady. Podľa jeho slov je jasné, že štátny súdny systém tento problém nedokáže vyriešiť, preto „musíme žiadať intervenciu federálneho súdu“.

O peňažnej záruke vo výške milión dolárov k žiadosti o prepočítanie hlasov rozhodol pensylvánsky súd po tom, ako zástupcovia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa požiadali o kauciu desať miliónov dolárov.

Súd dal navrhovateľom prepočítania hlasov termín do pondelka večera miestneho času na zloženie záruky s tým, že jej sumu by ešte mohol upraviť, ak to žiadatelia dostatočne odôvodnia. Steinovej tím namiesto toho v sobotu oznámil, že žiadosť z pensylvánskeho súdu sťahuje.

„Navrhovatelia sú radoví občania s bežnými finančnými prostriedkami. Nemôžu si dovoliť zložiť kauciu 1 000 000 dolárov,“ oznámil súdu ich právny zástupca Lawrence Otter. Samotná Steinová označila požiadavku sudcu za „nehanebnú, neprijateľnú bariéru“ demokratického volebného procesu.

Steinová, ktorá v prezidentských voľbách 8. novembra získala približne jedno percento hlasov, požiadala o prepočítanie aj v štátoch Michigan a Wisconsin. Trump ako nominant republikánov v troch uvedených štátoch tesne zvíťazil nad demokratkou Hillary Clintonovou.

Trump a jeho spojenci označili Steinovej iniciatívu za „podvod“ a usilujú sa ju zablokovať vo všetkých troch štátoch. Clintonovej volebný tím prepočítavanie hlasov podporil.

Celkový výsledok volieb by sa pravdepodobne nezmenil ani v prípade, ak by sa všetky prepočítania hlasov uskutočnili. Novým prezidentom sa stane ten kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov v Zbore voliteľov, rozdelených medzi jednotlivé štáty USA, nie najvyšší počet hlasov voličov.

Trump získal 306 hlasov voliteľov, čo je viac než 270 potrebných na zvolenie. Prepočítanie by tento výsledok mohlo v prospech Clintonovej obrátiť len vtedy, ak by zmenilo konečné výsledky vo všetkých troch uvedených štátoch.

V počte hlasov voličov mala Clintonová pred Trumpom náskok o viac než 2,5 milióna, vyplýva z nezávislej analýzy Cook Political Report.