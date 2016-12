Taliani odmietli zmenu ústavy, premiér Renzi podá demisiu

V televíznom vystúpení povedal, že výsledky referenda sú úplne jasné a že preberá plnú zodpovednosť za porážku.

Panujú tiež obavy z politickej neistoty v krajine a následných negatívnych dopadov na Európsku úniu.

Štyridsaťjedenročný Renzi, ktorý je na čele talianskej vlády necelé tri roky, reformu hájil ako nutnú pre zjednodušenie fungovania politického systému krajiny, ktorá od roku 1945 zažila viac ako 60 vlád. Reforma mala posilniť Poslaneckú snemovňu a výrazne obmedziť vplyv Senátu, ktorý mal okrem iného prísť o možnosť zvrhnúť vládu a o vplyv na blokovanie zákonov.

Účasť dosahujúca takmer 70 percent podľa webu spravodajskej stanice BBC svedčí o tom, že referendum bolo vnímané ako príležitosť vyjadriť nespokojnosť s predsedom vlády.

Euro reagovalo poklesom

Na zverejnené informácie ihneď reagovali burzy, euro pokleslo voči doláru z 1,0625 na 1,0580. Výsledky znamenajú novú ranu pre Európsku úniu, ktorá sa snaží prekonať viacero kríz a chcela, aby taliansky premiér pokračoval vo svojich reformných snahách v silne zadlženej krajine. Porážka tiež môže poznamenať trhy, najmä bankový sektor, ktorý tento rok na milánskej burze stratil takmer polovicu svojej hodnoty.

Podľa talianskych zákonov musel Renzi usporiadať referendum o svojich plánoch na revíziu ústavy, ale sám sa rozhodol s výsledkom spojiť svoju budúcnosť. Tento krok fakticky premenil hlasovania v plebiscit o samotnom Renzim a zjednotil rôznorodé opozičné sily v bitke o zosadenie najmladšieho talianskeho premiéra.

Môže prísť ‚technická‘ vláda

Ani Renziho odstúpenie nemusí podľa Reuters nutne znamenať, že zmizne z politickej scény, ako sa to stalo v Británii, kde David Cameronovi po porážke v hlasovaní o brexite odišiel z vlády. Prezident Sergio Mattarello by mohol požiadať Renziho, aby všetko znovu zvážil, a odvolať sa na premiérov zmysel pre zodpovednosť v čase veľkej neistoty na trhu.

Ak Renzi odmietne, bude musieť hlava štátu začať konzultácie s vodcami politických strán, aby sa pokúsil nájsť nového premiéra, ktorý bude musieť vypracovať nový volebný zákon. Ako šéf najväčšej strany v parlamente bude mať Renzi veľké slovo pri výbere nástupcu.

Za najpravdepodobnejší scenár ďalšieho vývoja agentúra AFP označila vymenovanie šéfa „technickej vlády“, opierajúcej sa o existujúcu parlamentnú väčšinu, prípadne rozšírenú o hnutie Forza Iralia. Za silného uchádzača je pokladaný minister financií Pier Carlo Padoan či predseda Senátu Pietro Grasso. Úlohou kabinetu by bolo prijať rozpočet na budúci rok a pozmeniť volebný zákon pred prípadnými predčasnými voľbami. Mohla by ale vytrvať až do konca terajšieho obdobia vo februári 2018.

Za najmenej pravdepodobnú možnosť AFP považuje okamžité rozpustenie parlamentu. Konečný výber však urobí prezident Mattarello ako arbiter situácie.

Referendum ako barometer nálad

Vodcovia EÚ podľa BBC v noci na pondelok zrejme veľmi nespali. Renzi bol totiž jediným ľavicovým premiérom v Európe, ktorý mal nejakú víziu budúcnosti EÚ. Referendum možno vnímať aj ako barometer „protisystémových“ nálad v Európe. Po Renziho porážke, ku ktorej prispeli populistické zoskupenia, vypukli v uliciach Ríma spontánne oslavy.

„Začíname pracovať na vzniku vlády Hnutia piatich hviezd,“ vyhlásil Luigi di Maio z hnutia, ktoré vedie komik Beppe Grillo.

Líderka francúzskej Národného frontu Marine Le Penová zablahoželala Lige severu. „Taliani odmietli EÚ a Renziho. Musíme načúvať tejto túžbe národov po slobode,“ vyhlásila.