Prvovolič slovenského pôvodu: Som hlas proti nenávisti

„Je rozumný človek, vybudoval si kredit,“ zdôraznil 20-ročný študent biológie. Rovnaký názor má jeho priateľka Hana, ktorá v rakúskej metropole začala študovať manažment.

Prvák na viedenskej univerzite vidí jeden zo zásadných rozdielov medzi Van der Bellenom a jeho súperom Norbertom Hoferom v rozmere politickej ľudskosti: „Kandidát krajnej pravice nie je humanista. Považujem ho za politické strašidlo.“

Rakúsky prvovolič odmieta odsudzovanie cudzincov: „Nie je predsa možné posudzovať niekoho na základe vierovyznania alebo farby pleti. Hofer sa mi preto nepáči.“ Opak videl vo Van der Bellenovi: „Volil som slušného politika, čo zároveň znamená, že svoj hlas som využil proti nenávisti.“

Prezidentskí kandidáti sa odlišovali aj v postojoch k Európskej únii. „Van der Bellen si presvedčený Európan. Hofer, naopak, tára o nedostatkoch EÚ a výhody zamlčiava,“ poznamenal Hieger. „Rakúsko je malá krajina, aby mohla dobre fungovať bez členstva v únii,“ dodal.

Hieger si myslí, že za Hofera hlasovali voliči, ktorí majú takpovediac povrchné rozmýšľanie: „Skočili mu na vlnu populizmu, ktorú šíri. Stavil na to, že treba rozprávať o zlých veciach, aby mu taký slovník priniesol hlasy voličov.“

Keď Hieger ešte nemohol vedieť, kto sa stane novým prezidentom, o Hoferovi poznamenal, že robí dvojtvárnu politiku o EÚ: „Nadáva na ňu, ale nemyslím si, že by to ťahal až k referendu o zotrvaní v nej. Za krajne pravicovou stranou stoja aj bohatí podnikatelia, ktorí vedia, akú ujmu by mali bez členstva v únii.“

V druhom kole volieb, ktoré boli na jar, ale ústavný súd zrušil ich výsledky, a preto sa muselo teraz hlasovať znovu, bol rozdiel medzi podporou voličov vo veľkých mestách a na vidieku. „Bolo to vidieť najmä v hlavnom meste, kde žijem. Van der Bellen tu zvíťazil takmer vo všetkých obvodoch, neuspel len v jednom alebo v dvoch,“ povedal Hieger. Na druhej strane sa Hoferovi dosť darilo medzi vidieckymi voličmi.

Hieger podotkol, že Rakúsko je polarizované: "Viedeň, Salzburg, Graz či Innsbruck – tam je iné zmýšľanie ako na periférii. Obyvatelia miest poznajú imigrantov, vedia, že sa ich nemusia obávať.

Vidia, že sa s nimi dá spoločne existovať. Naopak, tam, kde cudzincov nemajú, paradoxne, dokážu uveriť Hoferovi, že predstavujú hrozbu. Vrátane tej, že Rakúšanom berú prácu."