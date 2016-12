Francúzsky premiér Valls oficiálne potvrdí prezidentskú kandidatúru

Svoje rozhodnutie oznámi v pondelok o 18.30 h SEČ na radnici v meste Évry v Parížskej oblasti, ktoré je už 11 rokov jeho volebným obvodom. Očakáva sa, že súčasne avizuje aj svoju demisiu z funkcie predsedu vlády.

Ako každý pondelok, aj tento sa Hollande a Valls zídu na pracovnom obede v Elyzejskom paláci. Predpokladá sa, že Valls bude s prezidentom tentoraz hovoriť aj o detailoch súvisiacich s odchodom z funkcie, informoval na svojej stránke denník Le Figaro.

Zdroje oboznámené so situáciou tvrdia, že Hollande sa s Vallsom nebude radiť o nástupcovi vo funkcii predsedu vlády. „Premiér by bol do toho rád zapojený, ale prezident sa nebude na názor pýtať nikoho, a už vôbec nie Vallsa,“ uviedol zdroj blízky Hollandovi.

Valls sa už v roku 2012 zúčastnil na primárkach ľavice pre prezidentské voľby. V straníckych voľbách však získal len päť percent hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný rival, Arnaud Montebourg, dostal 17 percent hlasov.

Podľa francúzskych médií pred voľbami v roku 2017 sa „karta obrátila“: prvé prieskumy verejnej mienky naznačujú, že premiér by tohto svojho dávneho rivala v prvom kole primárok predbehol.

Účasť na primárkach francúzskej ľavice striktne odmieta bývalý minister hospodárstva vo Vallsovej vláde Emmanuel Macron, ktorý sa tiež chce uchádzať o prezidentskú funkciu. Tvrdí, že tieto primárky sú dávno rozhodnuté. Primárky francúzskej ľavice sa uskutočnia 22. a 29. januára.