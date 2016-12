Do Hofburgu mieri zelený profesor, syn utečencov

Vysoký prešedivený bývalý profesor ekonómie, ktorý sa neostýcha otvorene povedať, že je proeurópsky a sám seba označuje za „dieťa utečencov“.

Holandské priezvisko má po otcovi, ktorého predkovia sa začiatkom 18. storočia usídlili v Rusku. Po boľševickej revolúcii jeho dedko ušiel s rodinou do susedného Estónska. Van der Bellenova mama pochádzala z Estónska. Keď krajinu obsadil Sovietsky zväz, rodina sa opäť ocitla na úteku.

„Nemôžete odo mňa – dieťaťa utečencov – očakávať, aby som povedal, že moji rodičia sa mali otočiť,“ povedal Van der Bellen, keď kritizoval reštriktívne opatrenia rakúskej vlády proti utečencom.

Alexander či Saša, ako ho volajú príbuzní a priatelia, sa narodil v januári 1944 vo Viedni. Po príchode Červenej armády sa rodina presťahovala do Tirolska, kde – ako sám povedal – prežil „idylické detstvo“. Vyštudoval ekonómiu na univerzite v Innsbrucku, neskôr ju učil na Viedenskej univerzite.

V politike začínal u sociálnych demokratov. Začiatkom 90. rokov ho však kolega priviedol k Zeleným. Jeho kritici hovoria, že prevrátil kabát. „Prešiel som si svoju cestu od arogantného antikapitalistu k veľkorysému ľavicovému liberálovi,“ reagoval na to Van der Bellen.

Zelených viedol vyše desať rokov a za jeho šéfovania boli aj jednou z najúspešnejších politických strán. Vedenia strany sa vzdal po voľbách v roku 2008, v ktorých Zelení prvý raz po desaťročí zaznamenali pokles. S politikou sa pred štyrmi rokmi úplne nerozlúčil, prešiel do komunálnej. Bol poslancom vo viedenskom mestskom zastupiteľstve. A dosť obľúbeným.

Na prezidentský úrad kandidoval ako nezávislý, hoci s podporou Zelených. Prezývku „zelený profesor“ jeho odporca pravicový radikál Norbert Hofer zmenil na „zelený diktátor“. Van der Bellen sa totiž počas kampane netajil tým, že ako prezident by mal problém v prípade víťazstva radikálnej pravice zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v parlamentných voľbách, aby menoval jej šéfa za kancelára.

Pre mnohých konzervatívnych voličov bol príliš ľavicový, pre niektorých Zelených zas málo radikálny. Pravicoví extrémisti ho zatiaľ častovali urážkami i vymyslenými obvineniami. Pred opakovanými prezidentskými voľbami sa mu na sociálnych sieťach vyhrážali smrťou.

Jeho pokojné spôsoby pôsobili ako opak jeho rivala. „Kým Hofer vystupoval ako ofenzívny útočník, ktorý môže skórovať, len ak nebude tak agresívny, Van der Bellen vychádzal ako milý starší džentlmen,“ povedal pre AFP politológ Peter Hajek.

Van der Bellen má navyše rozhľad. „Nerozumiete ničomu z ekonomiky,“ vyhlásil Van der Bellen v istej chvíli počas televíznej debaty po tom, čo niekoľko sekúnd zostal ticho akoby šokovaný výrokmi svojho rivala.

„Hovorím o Európe. E-u-r-ó-p-a. Nikdy ste o nej nepočuli?“ bol ďalší z jeho pamätných výrokov. „Môj bože, pán doktor Van der Bellen,“ reagoval Hofer. Hoferova snaha zdôrazňovať rozdiel medzi ním ako zástupcom ľudu a Van der Bellenom ako predstaviteľom elity však zjavne nevyšla.

Nechýbali ani útoky na jeho zdravie. V auguste sa rozšírili správy, že tuhý fajčiar Van der Bellen má rakovinu. Ten tieto fámy vyvrátil zverejnením lekárskych posudkov o tom, že jeho pľúca sú v „báječnom stave“. A dodal, že fajčenia sa vzdať nemieni.

„Už som to raz skúšal štyri mesiace… ale prečo by som sa mal v mojom veku takto týrať!“ vyhlásil. Považuje sa za liberála, podporuje manželstvá homosexuálov. Je rozvedený, z prvého manželstva má dve deti. Nedávno sa oženil s dlhoročnou priateľkou Doris Schmidauerovou.

Budúci rakúsky prezident s holandským priezviskom o súkromí nerád hovorí a snaží sa ho strážiť. Odmieta však, že by fajčil marihuanu. Okrem cigariet sa priznáva ešte k jednej slabosti – má rád ruskú literatúru 19. storočia a komiksy s Káčerom Donaldom. Samozrejme, to ešte neznamená, že by sa starý šéf Kremľa a budúci nový nájomník v Bielom dome jeho víťazstvu potešili.