Francúzskych socialistov má zachrániť fešák z Barcelony

Doterajší premiér v pondelok večer oznámil kandidatúru po nedávnom rozhodnutí mimoriadne neobľúbeného Françoisa Hollanda, že nebude obhajovať kreslo v Elyzejskom paláci.

Zatiaľ to vyzerá, že v máji 2017 sa o novom prezidentovi rozhodne v druhom kole volieb medzi konzervatívcom Françoisom Fillonom a líderkou krajnej pravice Marinou Le Penovou. Karty by však mohol zamiešať exminister hospodárstva Emmanuel Macron, ktorý predstavuje mladú politickú krv.

Keby Hollande kandidoval, nepochybne by pohorel už v prvom kole. Nádejou socialistov by tak mal byť Valls. V ľavicových primárkach to bude zrejme duel medzi ním a ďalším bývalým šéfom rezortu ekonomiky Arnaudom Montebourgom.

O Vallsovi sa už nejaký čas špekulovalo, že by raz mohol zabojovať o najvyšší úrad. „Je mediálne obratný politik, ktorý má dlhodobo skryté prezidentské ambície,“ napísal o ňom v knihe Jacques Hennen.

Kým Hollande v rebríčkoch popularity trvalo klesal, naopak, Valls si dokázal udržať určitý kredit. „O premiérovi má dobrú mienku 31 percent opýtaných, o prezidentovi si to myslí 17 percent,“ informoval pred týždňom časopis L'Express o svojom prieskume verejnej mienky.

Valls vyšiel dobre aj z ankety, ktorú pred tromi dňami zverejnili noviny Le Journal du Dimanche – ako socialistického kandidáta by ho rado videlo 45 percent oslovených sympatizantov ľavice. Jeho súpera v primárkach Montebourga podporilo 25 percent.

Valls, politik považovaný za šarmantného elegána, pochádza z Barcelony. Narodil sa do rodiny otca, ktorý bol maliar a matky, ktorá mala švajčiarsko-taliansky pôvod. V Španielsku vtedy bola Frankova diktatúra, preto emigrovali do Francúzska. Valls už ako 18-ročný vstúpil do Socialistickej strany a o dva roky neskôr získal francúzske občianstvo.