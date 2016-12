Merkelová: Úplné zahaľovanie tváre by malo byť zakázané

„Tu, v Nemecku, platia zákony našej krajiny a to pre všetkých bez výnimky,“ povedala Merkelová, ktorá sa postupne snaží meniť svoju utečeneckú politiku. Ľudia, ktorí už dlhšie žijú v spolkovej republike alebo do nej len nedávno prišli, musia rešpektovať dôstojnosť ostatných, rovnoprávnosť mužov i žien, slobodu náboženstva alebo vyjadrovania. „Nechceme žiadne paralelné spoločnosti,“ podotkla.

„V komunikácii medzi ľuďmi, ktorá u nás hrá dôležitú úlohu, ukazujeme tvár. Preto je u nás úplné zahaľovanie nepatričné. Malo by byť zakázané, kde len to je právne možné. Nepatrí to k nám,“ povedala Merkelová za búrlivého potlesku pred zhruba tisíckou delegátov v Essene.

Zároveň tiež kritizovala zosilňujúcu agresivitu a nenávisť na sociálnych sieťach. Nie je podľa nej možné myslieť si, že internet je priestorom, kde neplatia zákony. Z niektorých komentárov na internete, ktoré sú nezriedka zamerané proti migrantom, má vraj pocit, že by práve ich autori potrebovali integračný kurz.

O zákaze nosenia buriek a nikábov, teda odevov, ktoré moslimským ženám zakrývajú celé telo a ponechávajú len mriežku alebo úzky priehľad pre oči, sa v Nemecku diskutuje už niekoľko mesiacov. Úplný zákaz ich nosení na verejnosti nie je podľa všetkého ústavne možný. Pravdepodobnejšia alternatíva je, že ich nebude možné nosiť napríklad na súde, pri rokovaní s úradmi alebo pri riadení auta.

Merkelová sa proti úplnému zahaľovaniu tváre podľa pozorovateľov vyjadrila aj preto, aby dala jasne najavo, že CDU naďalej stojí o konzervatívneho voliča, z ktorých sa časť v poslednom čase priklonila k strane Alternatíva pre Nemecko (AFD). Postavila sa tiež proti hnutiu Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (Pegida), ktorého priaznivci na demonštráciách často skandujú: „My sme národ“. O tom, kto je národ, podľa Merkelovej rozhodujú všetci, nie len pár ľudí.

Jej viac ako hodinový prejav, ktorý delegáti ocenili približne desaťminútovým potleskom, hodnotia odborníci aj spolustraníci ako jeden z jej najkonzervatív­nejších vôbec.

Utečenecká situácia z vlaňajška sa nesmie opakovať

„Situácia z neskorého leta 2015 sa nemôže, nemá a nesmie opakovať,“ povedala nemecká kancelárka. Zdôraznila tiež význam dohody o migrácii medzi Európskou úniou a Tureckom.

Spolková republika chce podľa nej robiť všetko pre to, aby zastavila ilegálnu migráciu a dala ľuďom lepšie perspektívu v krajinách ich pôvodu. Za zásadné v týchto snahách Merkelová považuje niektorými spochybňovanú dohodu Európskej únie s Tureckom, ktorá podľa nej každý deň zachraňuje životy. Merkelová tiež poďakovala všetkým spoluobčanom, ktorí sa angažovali a angažujú v pomoci 890 000 utečencom, ktorí vlani do Nemecka prišli. Ukázali podľa nej Nemecko z tej najlepšej stránky.

Predsedníčka CDU, ktorá by mala byť už po deviaty raz zvolená do čela strany, sa vyjadrila aj k situácii v Sýrii. Je hanba, že sa stále nepodarilo zabezpečiť humanitárne koridory pre sýrske mesto Halab, myslí si. Rusku a Iránu vyčítala podporu Asadovmu brutálnemu režimu.

Británia si na EÚ nemôže vyberať len to, čo sa jej páči

Merkelová ďalej na zjazde strany CDU svojim spolustraníkom povedala, že Británia nebude mať prístup na spoločný európsky trh, pokiaľ sa nezaviaže dodržiavať štyri základné slobody pohybu v rámci Európskej únie.

„Nedopustíme žiadne vyberanie si čerešničiek z torty,“ vyhlásila Merkelová za potlesku delegátov. „Štyri základné slobody musia byť zaistené – sloboda pohybu osôb, tovaru, služieb a finančných produktov. Bez nich nebude prístup k spoločnému trhu,“ poznamenala ďalej šesťdesiatdvaročná politička.

Británia sa v júnovom referende rozhodla Európsku úniu opustiť. Niektorí tamojší politici vyjadrujú presvedčenie, že bude možné zapojiť sa do spoločného európskeho trhu aj bez dodržiavania štyroch základných slobôd pohybu. Ide im pritom predovšetkým o voľný pohyb. Šéfka vlády najsilnejšej európskej krajiny to ale opakovane odmietla.

Merkelová tiež vyjadrila presvedčenie, že je potrebné, aby Európska únia zo súčasnej krízy nevyšla slabšia, ako bola na jej začiatku.

Budúce voľby budú podľa Merkelovej najťažšie od zjednotenia

Budúce parlamentné voľby budú aj kvôli rozdeleniu spoločnosti najťažšie od znovuzjednotenia Nemecka. Úlohou Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU), ktorej Merkelová predsedá, bude zabrániť vzniku ľavicovej koalície.

Merkelová, ktorú na kancelárku kandidovala už štvrtýkrát, očakáva, že kampaň pred voľbami v jeseni budúceho roka bude plná útokov zľava aj sprava voči konzervatívnej únii CDU/CSU. Napriek tomu sesterské strany musia urobiť všetko preto, aby na spolkovej úrovni nevznikla koalícia sociálnej demokracie, Zelených a Ľavice.

Šesťdesiatdvaročná politička sa tiež vrátila k predošlým týždňom, v ktorých sa rozhodovala, či má znovu kandidovať do čela vlády. Rad straníkov za ňou vraj chodil s tým, že zvlášť v tejto dobe musí kandidovať.

Vyzvala tiež k úzkej spolupráci so sesterskou Kresťansko úniou (CSU), s ktorou mala CDU v poslednom čase napäté vzťahy. Merkelová dokonca tento rok nedostala pozvánku na zjazd CSU, na zjazde CDU zase chýba šéf bavorskej strany Horst Seehofer, ktorý patril k najsilnejším kritikom migračnej politiky kancelárky.

„Vy mi teraz musíte pomôcť,“ povedala delegátom na zjazde CDU v Essene. Sesterské strany CDU/CSU sú jasným favoritom budúcich volieb. Ich preferencie sa pohybujú okolo 35 percent. Druhí sociálni demokrati majú podporu asi 23 percent občanov.