Forejt sa po škandáloch vzdal miesta riaditeľa protokolu Pražského hradu

Informáciu zverejnil spravodajský portál ČT24. Chod protokolu by to nijako ovplyvniť nemalo, a to napriek tomu, že vedením odboru nebol nikto poverený ani provizórne. Hradný kancelár Vratislav Mynář to vysvetľuje tým, že „odbor je natoľko zdatný, vycvičený a erudovaný, že bude pokračovať vo svojej práci aj bez riaditeľa Forejta“.

Kto a kedy odchádzajúceho Forejta vo funkcii nahradí nie je známe. Oficiálne sa vie len to, že kancelár Vratislav Mynář rokuje o možnej čiastočnej spolupráci s Forejtovým predchodcom Miroslavom Sklenářom.