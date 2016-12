Výborná správa pre Česko? Trump pozval Zemana do Bieleho domu

Pozvánka by mala podľa neho umožniť, že intenzívne a dobré vzťahy medzi USA a Českou republikou budú pokračovať aj po nástupe novej americkej administratívy. „Pre Českú republiku je to dobrá správa. Je to výborná správa, pretože Spojené štáty sú kľúčový partner a spojenec,“ podotkol Zaorálek.

Trump Zemana pozval do Washingtonu v telefonickom rozhovore. Cesta by sa mohla uskutočniť koncom apríla budúceho roka, podľa ministra zahraničia sa o presnom termíne rokuje. Hovorca Hradu uviedol, že budúci americký prezident prijal Zemanove pozvanie k návšteve Prahy.

„Ja dúfam, že k tomu dôjde. Som rád, že bol český prezident pozvaný do Bieleho domu budúcim prezidentom,“ povedal v Bruseli novinárom Zaorálek. Rokovanie aliančných ministrov zahraničia je pre neho zhodou okolností príležitostí rozlúčiť sa s končiacim americkým kolegom Johnom Kerrym.

„Nastúpi nová administratíva a samozrejme by sme si priali, aby s tou novou sme mali podobne dobré vzťahy, ako sme mali s tou, ktorá odchádza,“ poznamenal Zaorálek.

Zeman ešte pred americkými prezidentskými voľbami povedal, že ak by bol americkým občanom, volil by Trumpa. Po jeho víťazstve na špeciálnej tlačovej konferencii vyjadril veľkú radosť a srdečne mu zablahoželal. Trumpovi následne gratuloval telegramom, v ktorom sa označil za „českého Trumpa“ a toho skutočného pozval na návštevu. Trump nastúpi do úradu prezidenta v januári.

Hrad sa naopak niekoľkokrát pomerne nediplomaticky oprel do existujúceho amerického veľvyslanca Andrewa Shapira. Zeman dáva najavo, že ako ideálny veľvyslankyňu USA v Prahe vidí bývalú Trumpovu manželku Ivanu.

Súčasný český prezident bol v USA v prezidentskej funkcii trikrát, z toho dvakrát navštívil Valné zhromaždenie OSN. S nikým z predstaviteľov americkej administratívy Baracka Obamu sa nestretol. V Bielom dome bol naposledy z českých prezidentov v rámci oficiálnej štátnej návštevy prijatý Václav Havel.