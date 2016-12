Porošenko čelí ďalšiemu úderu

Spôsobili ho tvrdenia dnes už bývalého poslanca parlamentu Alexandra Oniščenka. Okrem iného tvrdí, že Kyjev financoval občiansku vojnu na východe Ukrajiny z veľkej časti sumou poskytnutou Medzinárodným menovým fondom (MMF). Samotný Oniščenko, ktorý žije v Británii a v súčasnosti je v USA, čelí vo vlasti obvineniu z veľkej finančnej sprenevery. Podľa vlastných slov má nahrávky rozhovorov s Porošenkom urobené počas celého jedného roka. Mal ich uskutočniť záznamníkom zabudovaným v náramkových hodinkách.

„Pracoval som v kolektíve Porošenka dva roky a riešenie veľkej časti problémov išlo cez moje ruky,“ tvrdil v rozhovore aj pre ruskú televíziu RT ukrajinský exposlanec s tým, že jeho svedectvo teraz leží na stole spravodajských služieb USA.

„Potápajú všetci jeden druhého,“ cituje ukrajinský portál Korrespondent z článku Julie Mostovoj, šéfredaktorky kyjevského týždenníka Zerkalo nedeli, o ukrajinských politikoch. „Podľa zdrojov blízkych exposlancovi má Oniščenko niekoľko súborov záznamov. Prvý obsahuje kupovanie hlasov potrebných pri schvaľovaní snemovne. V druhom sú zaznamenané finančné toky a podiely podnikateľa Porošenka a spol. a v treťom sú svedectvá o tieňových dividendách rovnakej skupiny tentoraz v súvislosti s jej aktivitami s firmou Ukrgazdobicha (firma ťažiaca prírodný plyn – pozn. red),“ informovala ukrajinská novinárka.

Ako konštatujú noviny The Independent citované ukrajinskou agentúrou UNIAN, Oniščenkove obvinenia na adresu Porošenka sa objavili vzápätí po tom, čo EÚ, MMF i ďalšie medzinárodné organizácie vyjadrili obavy, podľa ktorých krajina nedostatočne koná proti všadeprítomnej korupcii. Porošenkovu administráciu kritizujú aj za to, že „nedokázala obviniť ani jediného člena Janukovyčovho režimu“, a podľa Transparency International kvôli korupcii patrí Ukrajine za rok 2015 130. miesto z celkového počtu 168 krajín.

„Prípadné zverejnenie záznamov bude mať následky, ale nie také, ktoré by vyvolali v spoločnosti protesty. Ukrajinci aj bez toho vedia, že ich politickí lídri sú skorumpovaní,“ pripomenul kyjevský politológ Michail Pogrebinskij s tým, že až 80 percent obyvateľov im nedôveruje. Zároveň však upozornil, že škandál využijú vo svoj prospech Porošenkovi politickí odporcovia. V tejto súvislosti sa najčastejšie skloňuje opozičná líderka Julia Tymošenková. „Myslím si, že práve ona stojí za celou aférou okolo nahrávok Oničšenka, ktoré možno podľa nej urýchlia konanie predčasných prezidentských volieb. Napokon najnovšie prieskumy potvrdzujú, že v prípadnom druhom kole hlasovania by porazila Porošenka,“ upozorňuje Pogrebinskij. Podľa jeho kyjevského kolegu Andreja Zolotarjova „v najbližšom období budeme svedkami trendu politickej vojny“. Podľa neho budú bojovať hlavne Tymošenková a Saakašvili (bývalý gubernátor Odeskej oblasti, ktorý má na krku zatykač vydaný v Tbilisi – pozn. red.). „Ambicióznych politikov máme nadostač. Dôležitý bude princíp zjednotenia síl, ktorý zvolia: všetci proti Porošenkovi alebo to bude čosi iné. To je otázne,“ dodal Zolotarjov.

Už v utorok sa však ozval Ľudový front Arsenija Jaceňuka, bývalého premiéra. „Žiadame vyšetrenie tvrdenia Oniščenka, podľa ktorého na niekoľkomesačnú diskriminačnú kampaň proti Jaceňukovi a jeho kabinetu investovali jej aktéri 30 miliónov dolárov,“ povedala ukrajinskému spravodajskému portálu UNN poslankyňa Viktoria Sjumarovová po rokovaní frakcie.