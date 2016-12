NATO a EÚ sa k sebe priblížili

Už na júlovom summite aliancie vo Varšave NATO a EÚ potvrdili potrebu prehĺbenia kontaktov. Teraz by mala nasledovať fáza skutočných projektov. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí NATO na stretnutí v Bruseli a schválila to aj EÚ, ktorú na schôdzke zastupovala šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.

"Spolupráca medzi EÚ a NATO je jednou z hlavných tém stretnutia,“ povedal v Bruseli slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ako uviedol, aliancia schválila plán konkrétnych krokov a opatrení vo vzťahoch medzi organizáciami.

Lajčák: Dobrá správa

Aj na návrh Slovenska sa spolupráca NATO a EÚ bude pravidelne vyhodnocovať a bude sa ďalej diskutovať o jej prehĺbení. "Je to dobrá správa. Slovensko dlhodobo podporuje užšiu spoluprácu únie a aliancie. Je to len začiatok procesu, ktorý budeme pravidelne vyhodnocovať, a vychádzame aj z toho, že bude postupne ambicióznejší,“ vyhlásil Lajčák.

"Obe organizácie sa dohodli na 40 uvážlivých a dosť konkrétnych krokoch, ktoré nás môžu posunúť smerom k lepšej spolupráci,“ uviedol pre médiá americký veľvyslanec pri NATO Douglas Lute.

EÚ a NATO sa zamerajú na sedem oblastí. Budú viac koordinovať kroky v boji proti hybridným hrozbám, v oblasti kybernetickej bezpečnosti, krízového manažmentu, vojenských cvičení, obranného priemyslu a výskumu, ale aj politického dialógu. NATO už pomáha EÚ v Stredozemnom mori prostredníctvom operácie Sea Guardian (Strážca mora) pri sledovaní pašerákov ľudí a v boji proti nim.

"Zhodli sme sa na tom, že budeme spolupracovať v Európskom centre pre boj s hybridnými hrozbami, ktoré vznikne vo Fínsku a na jeho práci sa zúčastnia EÚ aj NATO,“ uviedol Lute. Tento projekt je tak trochu výnimočný, lebo v ňom majú mať zastúpenie únia aj aliancia a centrum bude sídliť v neutrálnom Fínsku, ktoré susedí s Ruskom.

Ruská propaganda

Moskva tvrdí, že nie je hrozbou pre EÚ, ale prostredníctvom rôznych kanálov podporuje šírenie dezinformácií, propagandy a má blízko k rôznym populistickým, euroskeptickým a extrémistickým stranám. Rusko zároveň stále opakuje, že je to NATO, ktoré eskaluje situáciu.

Lajčák však nepredpokladá, že by centrum vo Fínsku mohlo vnímať Rusko negatívne. "Nepúšťal by som sa do takýchto špekulácií. Nie je to vojenské zariadenie, ktoré by nejakým spôsobom vyvíjalo vojenské aktivity. Pôjde o centrum, ktoré bude poskytovať informácie, bude analytického charakteru. Nevidím dôvod, prečo by malo vyvolávať nejaké negatívne reakcie,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Aliancia na budúci rok vyšle do Poľska a Pobaltska štyri práporné skupiny. Je to však reakcia na dianie na Ukrajine od roku 2014. Rusko obsadilo Krym a pomohlo rozpútať konflikt na východe Ukrajiny.

Je to len jedna časť geopolitických zmien, ktoré a udiali za posledné viac ako dva roky a nútia aj EÚ a NATO prehodnocovať svoje vzťahy, ale aj budúcnosť. Už 20. januára nastúpi na do Bieleho domu republikán Donald Trump a budúcnosť je neistá. Celebritný miliardár počas kampane viac ráz spochybnil NATO.

Na jednej strane aliancia vyčkáva na prvé kroky novej americkej vlády, na druhej strane sa únia snaží posilniť vlastné obranné kapacity. V tejto súvislosti však z NATO zaznieva, že tento proces nesmie viesť k tomu, aby únia bola konkurenciou pre alianciu. "Silnejšie NATO znamená silnejšiu EÚ. Silnejšia EÚ znamená silnejšie NATO,“ vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Vzájomný rešpekt

Mogheriniová pripomenula, že obe organizácie sú autonómne a rešpektujú sa navzájom. Podľa nej však bude spolupráca ľahká. "Prijali sme ambiciózne a pragmatické kroky,“ vyhlásila šéfka diplomacie EÚ.

Podľa Mogheriniovej aj Stoltenberga je v dnešnej neistote potrebné budovať silné inštitúcie. Aj preto je potrebná spolupráca EÚ a NATO, ktoré majú k sebe blízko, sú založené na rovnakých hodnotách a zároveň predstavujú prepojenie na Severnú Ameriku. "Súčasný globálny poriadok a systém OSN prechádzajú zaťažkávacou skúškou,“ priznala Mogheriniová.

"Zatiaľ je debata v Bruseli o budúcej spolupráci stále vágna do značnej miery hypotetická. Na oboch stranách sú byrokratické systémy podozrievané. Ale s existujúcimi hrozbami v Európe a okolo Európy nebolo nikdy dôležitejšie, aby NATO a EÚ upustili od teórií a záujmov jednotlivých inštitúcií,“ uviedol pre Pravdu analytik medzinárodných vzťahov Igor Merheim-Eyre, ktorý pôsobí v Bruseli.