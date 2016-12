Lajčák: NATO neodíde z Afganistanu predčasne

Lajčák zdôraznil, že aliancia do Afganistanu veľa investovala a že táto krajina je dnes iná, ako keď do nej v roku 2001 prichádzali vojaci NATO. „Ale nebolo by zodpovedné odísť teraz. Lebo nemáme garanciu, že tie pozitívne zmeny sú nezvratné a preto tá naša prítomnosť bude pokračovať. Nikto nerozporuje, že tam budeme tak dlho, pokiaľ bude potrebné,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Lajčák zároveň pripomenul, že povaha misie NATO v Afganistane sa za posledné tri roky dvakrát zmenila: dnes vojaci aliancie a príslušníci jej misií zabezpečujú výcvik, pomoc a podporu pre domáce bezpečnostné zložky.

„Som rád, že, ten istý pocit, pokiaľ ide o Afganistan, veľmi silne prevažuje aj na Slovensku. Všetci sa k tomu hlásime a jednota bola vždy aj v parlamente. Keď už sme toľko investovali, tak ľudských, ako aj finančných zdrojov, Slovensko je pripravené aj naďalej byť súčasťou spoločného úsilia NATO v Afganistane a odísť odtiaľ až keď budeme vedieť, že tieto naše investície sú nezvratné,“ povedal Lajčák v závere.