Netanjahu: Izrael sa na medzinárodnej konferencii v Paríži nezúčastní

Súčasne však vyjadril pripravenosť na separátne osobné stretnutie s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktoré by sa malo uskutočniť vo francúzskej metropole.Pozvanie na schôdzku s Abbásom, ktorá by sa mala uskutočniť do dvoch týždňov, adresoval šéfovi izraelskej vlády francúzsky prezident Francois Hollande.

Netanjahu v priebehu dňa informoval najvyššieho francúzskeho predstaviteľa o neúčasti židovského štátu na parížskej konferencii, pretože tá podľa jeho názoru „neprispeje k dosiahnutiu mieru“ v regióne. Navyše upozornil, že je pripravený stretnúť sa s Abbásom na „priamom rokovaní bez stanovených podmienok“.

Predseda izraelskej vlády zároveň opakovane vyzval palestínskeho prezidenta na priame rokovania, čo však ten odmietol, respektíve vyjadril pripravenosť na ne iba za predpokladu ukončenia výstavby izraelských osád v Predjordánsku­.Francúzsku iniciatívu však Palestínčania privítali.

Plánovaný summit v Paríži má byť pokračovaním diplomatických rokovaní, ktoré sa konali vo francúzskej metropole v júni. Francúzska vláda chce pozvať na túto vrcholnú schôdzku šéfov diplomacií z 30–50 krajín, informoval denník Haarec.

Cieľom summitu má byť podľa denníka Le Figaro vypracovanie spoločného stanoviska vyzývajúceho na zachovanie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskej otázky. Paríž však v tejto súvislosti spomenul tiež príslušné rezolúcie OSN, ako aj potrebu dosiahnuť riešenie na základe hraničnej línie spred roka 1967.