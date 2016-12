Politológ Bruter: Aleppo je pre USA už stratené

V rámci nej v stredu už kontrolovali vládne jednotky aj všetky časti Starého Mesta. Lavrov sa ozval krátko po tom, čo Rusko, Čína a Venezuela zablokovali v BR OSN návrh na vyhlásenie prímeria z „humanitárnych dôvodov“. V kotle sa podľa neoverených informácií nachádzajú aj zahraniční vojenskí poradcovia vyslaní Washingtonom, Ankarou aj Rijádom.

„Všetky takéto prerušenia využili USA, krajiny NATO, Saudská Arábia atď. na posilnenie obkľúčených jednotiek, na ich preskupenie, doplnenie zásob munície a zbraní a na vybudovanie nových oporných bodov,“ zopakoval Lavrov v reakcii na už tradičnú žiadosť šéfa diplomacie USA Johna Kerryho, aby "útoky sýrskej armády a jej spojencov zastavili na niekoľko dní z humanitárnych dôvodov“.

Spomínané veto na dokument pripravený Egyptom, Španielskom a Novým Zélandom a napísaný britským „rukopisom“ v snahe dostať sa po brexite opäť do hry, spôsobilo napriek tvrdeniu Lavrova široký ohlas a špekulácie o jeho dôvode. Napriek tomu, že Moskva už pred hlasovaním upozornila, že ho bude vetovať. „Každého, kto z povstalcov zostane v meste, budú považovať za teroristu,“ tlmočil postoj Damasku a Moskvy aj denník The New York Times.

Podľa stáleho predstaviteľa Ruska v OSN Vitalija Čurkina návrh rezolúcie neobsahoval stiahnutie povstalcov z východnej časti Aleppa, ale neodkladné zastavenie paľby a poskytoval ozbrojencom desať dní na rozhodnutie, či sa im uráči byť súčasťou prímeria, alebo nie. „Stojí varí za cenu tisícov ľudí trpiacich v niekoľkých štvrtiach za orodovanie za povstalcov?“ položil si Čurkin rétorickú otázku pri odôvodňovaní postoja Moskvy.

Stanovisko vyslovil napokon aj Peking. „Navrhovaný dokument rozdeľuje mocnosti a nenapomáha diplomatickému urovnaniu. A pritom BR OSN by mala v otázke Sýrie demonštrovať jednotu, hovoriť jedným hlasom a pracovať spoločne,“ reagoval Liu Jieyi, čínsky predstaviteľ v OSN, ktorého postoj však rozčúlil Matthewa Rycrofta, britského vyslanca pri OSN.

„Čínske veto je veľmi prekvapivé. Napriek opakovanej čínskej žiadosti nepolitizovať situáciu a výzve na dialóg, Čína podporila Rusko – jednu zo strán konfliktu,“ nezdržal sa britský diplomat. Liu Jieyi mu však nič nedaroval. „Prosím zástupcu Spojeného kráľovstva, aby prestal s otravovaním atmosféry v BR OSN a s urážaním dôležitého stretnutia,“ vrátil smeč britskému kolegovi. Zároveň upozornil, že „to urobil nie prvýkrát“. „Verím, že v budúcnosti sa urážky nebudú opakovať,“ dodal čínsky diplomat.

Ruský amerikanista Vladimir Bruter však nepripisuje ostrému tónu z Londýna veľký význam. Odvoláva sa pritom na reakcie Washingtonu.

„Američanom dnes už vôbec nejde o povstalcov. Súčasná administratíva dávno nad nimi urobila kríž a považuje ich za spotrebovaný materiál. V opačnom prípade by sa ministerstvo zahraničia USA správalo aktívnejšie. Oveľa viac by podporovalo britskú iniciatívu v BR OSN. Oveľa viac by zdôrazňovalo, že ruské konanie spôsobilo humanitárnu krízu v Aleppe atď.,“ cituje politológa portál Argumenty i Fakty. Bruter zároveň upozornil na to, že americká diplomacia „pomaly, ale iste súhlasí so sýrsko-iránsko-ruským plánom pritlačiť na Aleppo a v tomto smere nepodniká nič konkrétne“. Podľa Brutera pre USA je „hra skončená“.

Odborník na Blízky a Stredný východ Jevgenij Satanovskij tvrdí, že kontroverzný návrh rezolúcie nebol o prímerí v Aleppe, ale o záchrane ozbrojencov blokovaných v meste, s ktorými Západ ráta pri obsadzovaní postov vo vedení krajiny a v konečnom dôsledku majú zvrhnúť Asada. V tejto súvislosti „radí“ ruskému ministerstvu zahraničia, aby sa vzdalo abstrahovania diplomatických pokusov USA a pokračovalo v dialógu o Sýrii po tom, čo sa podarí dosiahnuť v krajine vojenský prelom a teroristov zlikvidujú.

„Rozhovory Lavrova s Kerrym preto nemajú žiaden vzťah k vývoju v Aleppe. Ide iba o rituál, ktorý by nemal brániť ruským jednotkám robiť si svoju robotu,“ povedal Satanovskij pre portál Spravodajskej federálnej agentúry. „Kerry je v úlohe ohlupovateľa, ktorý má vyrokovať s Lavrovom prímerie pre povstalcov a využiť vojenskú iniciatívu Moskvy a Damasku. Ak to pochopíme, tak to budeme mať v Sýrii ľahšie,“ dodal politológ.