Tretina ruského 'šampanského' je vraj 'sóda'

„Podľa výsledkov spotrebiteľských testov sú na pultoch obchodov nielen prírodné šumivé vína, ale aj lacné perlivé napodobeniny. Spotrebiteľ v zhruba 30-tich percentách prípadov riskuje, že nekúpi ozajstné víno, ale sladký nápoj s bublinkami, ktorý však vyhovuje všetkým požiadavkám bezpečnosti,“ citovala Roskačestvo agentúra Interfax.

Do testov zaradili fľaše 56 značiek v cenách od 150 do 6125 rubľov (asi od 2,22 do 89,33 eur). Väčšina vzoriek pochádzala z Ruska, ale aj z Abcházska, Gruzínska, Talianska, Ukrajiny a Francúzska. Sledovali sa nielen bublinky, ale aj obsah alkoholu či sladenie cukrom. Od normy sa odchýlilo 17 vzoriek, a to aj tie, ktoré sa na nálepkách oháňali prívlastkami ako „tradičné štátne“, „sovietske“ či „krymské“.

Falšovanie šampanského v Rusku zľahčuje skutočnosť, že na rozdiel od iných štátov umelé dodávanie bubliniek nezakazuje zákon.

Možno aj kvôli klesajúcej kvalite klesajú v Rusku predaje šampanského a šumivých vín. Podľa štatistík ich podiel na predaji alkoholu za desať mesiacov klesol z vlaňajších 2,3 na 2,2 percenta; v objemovom vyjadrení išlo o medziročný pokles o 4,9 percenta.