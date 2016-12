Le Penová: Vzdelanie pre cudzincov nebude zadarmo

Podľa portálu Politico.eu Le Penová vo svojom prejave v Paríži zdôraznila, že nemá problém s cudzincami, ale zároveň dodala: “Ale hovorím im: ak prídete do našej krajiny, nečakajte, že sa o vás postaráme a že vaše deti dostanú vzdelanie bez poplatkov.”

Podľa posledných prieskumov by sa Le Penová dostala do druhého kola prezidentských volieb, avšak v ňom by podľahla konzervatívnemu kandidátovi Francoisovi Fillonovi.

Po svojom prejavi Le Penová prízvukovala, že tento výrok sa vzťahuje len k ilegálnym migrantom, ktorí neplatia dane.