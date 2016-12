Ukrajinský minister Avakov varoval pred Moskvou

„Ide o Medzinárodný technický projekt na roky 2016 až 2019,“ cituje ministra portál Ukraina. Ako povedal svojmu kanadskému rezortnému kolegovi Ralphovi Goodalovi, materiálna pomoc je pre Kyjev cenná, ale nie kľúčová.

„Pre nás je dôležitejšie cítiť, že Kanada – členský štát G7 – je plece pri pleci s Ukrajinou. V policajnej reforme, v konfrontácii s agresiou ruských okupantov,“ dodal minister, ktorý má okrem iného „pod palcom“ aj nacionalistické prápory ako je Azov dislokované v Donbase. A ako silový minister varoval Kanadu a celý svet, že hybridnou vojnou Moskvy na východe Ukrajiny sa to nekončí.

„Žiaľ, do Kanady môžu vtrhnúť (Rusi -pozn. red.) cez Arktídu po ľade kvôli konfliktu na šelfe. Aj do Japonska vtrhnú kvôli konfliktu okolo Kurilských ostrovov. Budú všade, pretože im to dovolíme,“ povedal Avakov pre ukrajinskú agentúru Ukrinform. Podľa neho je Ukrajina poslednou baštou obrany v Európe.

„Ak Putin prekoná nás, tak vtrhne do Fínska, Litvy, Poľska, Bulharska, na Balkán. Nie je to len vojna Ukrajiny s Ruskom,“ vyhlásil Avakov počas okrúhleho stola. Opomenul však povedať Kanaďanom, ale aj Rusom a Ukrajincom, kto vojnu vyhlásil. Nezabudol však varovať NATO, že ak nedokáže operatívne reagovať na pravdepodobnú agresiu Moskvy proti ktorémukoľvek členovi aliancie, tak samotný blok prestane existovať.

„Ak Putin zaútočí na jeden z pobaltských štátov, tak odpoveď NATO musí byť okamžitá, už do dvoch, troch hodín. Ak bude aliancia čo i len deň špekulovať, tak skončí,“ cituje ukrajinský portál Uapress.info ukrajinského ministra, ktorý dnes čelí rastúcemu tlaku nielen spoluobčanov, ale aj politických špičiek, nielen opozície.

K možnej vojenskej konfrontácii, ktorú Avakov ani tentokrát nevylúčil, sa ešte v pondelok vyjadril aj náčelník ukrajinského generálneho štábu armády Viktor Muženko.

„Rusko môže zaútočiť na Ukrajinu z viacerých strán. Nebezpečenstvo hrozí odvšadiaľ. Nielen z východu. Úder môžme očakávať aj zo severu, západu, či z juhu, ale aj z Krymu, kde Rusi sústredili významnú útočnú silu,“ tvrdí generál. Dokonca, ako informoval aj ukrajinský portál RBC.ua, generál vyrátal, že prípadné desať dní trvajúce odrazenie ruského útoku by si vyžiadalo asi 10 až 12-tisíc životov na strane ukrajinskej armády. „Je to štyrikrát viac ako sú straty našej armády počas vojenskej operácie v Donbase. Je to strašné,“ cituje Muženka aj server Holos Ukrainy.