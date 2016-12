Dánsky poslanec radil, aby sa na lode s migrantmi do EÚ strieľalo

„Jediným efektívnym spôsobom je vyhlásiť: 'Nemôžete plávať za tieto štátne hranice, a ak tak urobíte, budeme na vás buď strieľať, alebo otočíme vaše lode a poplávate späť,“ citovala agentúra Reuters utorkové vyhlásenie poslanca Kristensena Bertha.

Berth neskôr na facebooku svoje vyhlásenia miernil s tým, že jeho pôvodné komentáre „by mohli byť interpretované tak, ako to nemyslel“. Vysvetlil, že nechcel povedať, že by sa na migrantov malo strieľať, ale že lode NATO by mohli strieľať do vzduchu, aby utečencov varovali. Podľa neho je to „zásadné“ pre ochranu hraníc Európskej únie.

Hovorca Dánskej ľudovej strany Sören Søndergaard agentúre Reuters povedal, že strieľanie migrantov nie je súčasťou oficiálnych politických názorov strany. Dánska ľudová strana, ktorá je silne protiprisťaho­valecká, je hlavným politickým spojencom dánskej vládnej koalície. V minuloročných parlamentných voľbách získala 21 percent hlasov, čím sa stala v parlamente druhou najsilnejšou stranou.

Dánsko zaviedlo po minuloročnej migračnej vlne prísnu migračnú politiku, ktorá zahŕňa hraničné kontroly a umožňuje dánskym úradom zhabať utečencom cennosti a hotovosť nad 10 000 dánskych korún (1 332 eur). Tieto prostriedky sa následne používajú na financovanie pobytu utečencov v krajine.

Dánsko vlani prijalo približne 21 000 utečencov. V prepočte na počet obyvateľov patrí spoločne s Nemeckom, Rakúskom, Švédskom a Fínskom k štátom, kde o azyl žiada najviac ľudí.