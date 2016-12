Stovky britských policajtov čelia podozreniu zo sexuálnych deliktov

Podľa HMIC (Her Majesty's Inspec­torate of Constabulary) bolo v priebehu 24 mesiacov do marca 2016 zaregistro­vaných 436 sťažností na policajtov a iných zamestnancov policajného zboru pre delikty sexuálneho charakteru. Z nich 334 malo na to zneužiť svoje postavenie. V takmer 40 percentách podali trestné oznámenia osoby, ktoré sa už stali obeťami domáceho násilia.

Inšpektorát vyjadril v správe znepokojenie, že iba 48 percent trestných oznámení dostala príslušná nezávislá komisia, pričom na značnú korupciu ukazuje fakt, že v policajných zložkách väčšinu týchto sťažností nebrali vážne.

Zo správy nie je zrejmé, aký počet policajtov prepustili v dôsledku takýchto skutkov zo služby, koľkých trestne stíhajú, ani aký podiel sťažností sa ukázal ako opodstatnený.

Aj keď britská verejnosť vníma políciu zásadne pozitívne, je potrebné okamžite niečo urobiť proti sexuálnym deliktom, uviedol vo vysielaní rozhlasovej stanice BBC 4 Mike Cunningham, jeden z inšpektorov HMIC. Súčasne upozornil na veľkosť tejto výzvy, pretože zneužitie dôvery občanov je mimoriadne chúlostivá záležitosť.