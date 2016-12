Moskva schladila optimizmus Washingtonu

Civilisti, ktorých evakuovali z východných častí severosýrskeho Aleppa, si nesú to, čo im ešte ostalo, do časti mesta kontrolovanej vládnymi jednotkami.

„Sme blízko zblíženiu k porozumeniu, ale chcem varovať pred prehnanými očakávaniami,“ cituje doslovne slová diplomata agentúra Interfax. Rjabkov zároveň pripustil, že v posledných dňoch „sme zaznamenali intenzívnu výmenu dokumentov týkajúcich sa situácie v Aleppe, ktorá sa mení každú hodinu“.

Podľa neho nemá preto zmysel hovoriť o tom, aký variant návrhu dohody je na stole. „Mení sa priebežne,“ vyhlásil Rjabkov na adresu hlavne na Západe toľko skloňovanej možnej dohody, ktorú vraj očakávajú do konca týždňa.

Viacerí pozorovatelia sa však zhodujú v tom, že sa tak stane až po úplnom vyčistení Aleppa od islamských teroristov, ktorých časť aj vo štvrtok pod tlakom útokov vládnych jednotiek húfne opúšťala mesto.

„Kde sú tie záruky, kde sú tie listiny, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že americká administrácia je v tejto otázke skonsolidovaná, že vo washingtonských silových štruktúrach, ako aj v Bielom dome niet vplyvných síl, ktoré sa úmyselne snažia prekaziť dohody s Ruskom?“ položil si otázku Rjabkov s tým, že ani Moskva „nesedí zo založenými rukami“.

Pravdou je, že aj vo štvrtok sa zišli ministri zahraničia Sergej Lavrov a John Kerry. Následne bol však už aj americký diplomat opatrný vo vyjadreniach.

„Dohoda o Aleppe je stále možná. Na niečom pracujeme,“ cituje Reuters Kerryho. Na otázku, či verí v prelom v rokovaniach, reagoval: "Nie som si istý, ale verím v neho.“ Nezabudol pritom opäť vyjadriť presvedčenie, že „Moskva dokáže prinútiť Damask ukončiť operáciu v Aleppe“.

V preklade z diplomatickej do „ľudskej“ reči to znamená o. i. umožniť islamským radikálom odchod z mesta aj s výzbrojou a rodinnými príslušníkmi. Rusko má však na to jedinú odpoveď: najprv musia zastaviť paľbu, čo sa však stále nedeje.

O nič optimistickejší ako Kerry nebol vo štvrtok ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého síce Rusko podporuje rokovania Lavrov – Kerry, ale „nie je jasné, či prinesú dohodu“. „Je to rovnaké ako v minulých prípadoch – otázok je viac ako odpovedí,“ konštatoval Peskov.

Na pozadí špekulácií o možnej dohode do konca týždňa je pozoruhodný štvrtkový výrok tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Podľa neho Ankara sa aktívne podieľa na rozhovoroch s Moskvou v snahe ukončiť boje v Aleppe. Slová prezidenta potvrdil napokon aj jeho tlačový tajomník Ibrahim Kalyn.

„S Ruskom aktívne rokujeme o zastavení paľby. Náš prezident trikrát telefonoval s prezidentom Putinom. Musíme v tomto smere podniknúť všetky nevyhnutné kroky. Turecko bude aj naďalej plniť záväzky v rámci poskytovania humanitárnej pomoci,“ cituje portál novín Vzglad tlačového tajomníka prezidenta Erdogana. Nik nevie, o čom konkrétne si telefonovali Putin s Erdoganom, ale z úst hovorcu prezidenta Turecka, ktoré sa vydáva div nie za spojenca Ruska, zaznel na adresu Damasku aj iný tón.

„Režim Bašára Asada uskutočňuje v Aleppe vojnové zločiny, ako aj zločiny proti ľudskosti. Z vyjadrení Bašára Asada zverejnených v médiách je jasné, že jeho režim nepodporuje vyriešenie konfliktu v Sýrii. Potvrdzuje to skutočné plány režimu v Aleppe, ako aj v ďalších oblastiach Sýrie,“ zaútočil Ibrahim Kalyn, citovaný azerbajdžanským serverom 1news.az. V tejto súvislosti nemecký portál Deutsche Welle konštatoval, že je to síce krutá stratégia, ale funguje.

„Podpora Ruska a Iránu umožnila Asadovi dosiahnuť rozhodujúcu prevahu, ktorú využíva na plné obrátky“ dodáva DW. A sýrskym povstalcom radí, aby v snahe ukončiť utrpenie civilistov opustili Aleppo. "Je to ich dlh pred obyvateľmi mesta, medzi ktorými žijú a bojujú. Lepší je hrozný koniec, ako nekonečné hrôzy,“ sumarizuje portál.