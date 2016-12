Taliansky prezident vraj nechce predčasné voľby

Z prezidentského paláca, ktorý dnes navštívili predstavitelia najsilnejších politických subjektov krajiny – Hnutia piatich hviezd, strany Forza Italia a Demokratickej strany -, sa na verejnosť dostala iba informácia, že Mattarella nevypíše predčasné voľby pred reformou volebnej legislatívy.

Podľa oficiálne nepotvrdených informácií sa hlava štátu usiluje o vytvorenie vlády pod vedením Renziho Demokratickej strany (PD). Práve tento kabinet by sa mal postarať o reformu volebného zákona, zatiaľ však nie je jasné, či by mal zostať pri moci až do skončenia volebného obdobia v roku 2018.

Pre väčšinu 945 talianskych zákonodarcov by bolo výhodné zostať vo funkcii najmenej do septembra budúceho roka, aby získali nárok na nekrátené príjmy na dôchodku.

Solídne šance na post premiéra sa dávajú šéfovi talianskej diplomacie Paolovi Gentilonimu (62), politikovi blízkemu odstúpivšiemu Renzimu. Tento scenár je však v príkrom rozpore s predstavami opozície, aby prezident vypísal predčasné voľby. Liga Severu dokonca pohrozila protestmi, ak sa tak nestane.

Predseda koaličnej strany Nový pravý stred (NCD), minister vnútra Angelino Alfano, ktorý bol jedným z dnešných Mattarellových hostí pri konzultáciách, sa vyjadril, že podporí druhú Renziho vládu, ak budú čoskoro vypísané voľby.

Vzhľadom na obavy finančných trhov a partnerov z Európskej únie o stabilitu talianskych bánk sa očakáva, že Mattarella rozhodne o ďalšom postupe možno už v nedeľu, najneskôr však v pondelok.

Alfano, ktorý z časových dôvodov nepovažuje predčasné parlamentné voľby za realistickú možnosť, dnes zdôraznil, že vzhľadom na ekonomické problémy Taliansko potrebuje novú vládu rýchlo.

Talianski komentátori predpokladajú, že krajina by mohla mať nového premiéra už v čase budúcotýždňového bruselského summitu Európskej únie. Hlava štátu by podľa ich názoru mohla už čoskoro poveriť nového alebo staronového premiéra riadením v poradí 66. povojnovej vlá­dy.