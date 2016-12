V Rumunsku sa konajú parlamentné voľby

Zoskupenie Initiativa Romania zriadilo napríklad internetovú stránku, na ktorej si záujemcovia nájdu informácie o prípadných podozreniach či obvineniach z korupcie, ale aj o stretoch záujmov či postojoch k právnemu štátu týkajúcich sa ktoréhokoľvek z kandidátov uchádzajúcich sa o priazeň voličov. Takmer polovica z celkove 746 kandidátov (352) sa podľa týchto informácií nejaví ako úplne čistá.

Najvyšší rumunský predstaviteľ Klaus Iohannis urobil začiatkom decembra demonštratívne gesto, keď na vojenskú prehliadku pri príležitosti štátneho sviatku nepozval politikov, ktorí majú problémy s justíciou – vrátane lídra sociálnych demokratov Livia Dragneu. Na pozvanie pre svojho predchodcu vo funkcii Traiana Basesca, ktorý je tiež v podozrení z korupcie, však nezabudol.

Premiér Dacian Ciološ sa domnieva, že dnešné voľby by mali ukázať, či je boj proti korupcii úspešný. Niekdajší eurokomisár-nestraník tvrdí, že garantmi toho sú stredopravé politické subjekty Národná liberálna strana (PNL) a Zväz záchrany Rumunska (USR), ktoré mu v prípade volebného úspechu ponúkli kreslo predsedu vlády.

Technokrat Ciološ prevzal premiérsky post pred rokom po masových protestoch voči svojmu predchodcovi Victorovi Pontovi.

Výsledok parlamentných volieb v Rumunsku je však úplne otvorený, a to isté možno povedať i o tom, či súčasný premiér zostane vo funkcii aj po týchto voľbách.

Prieskumy verejnej mienky naznačujú volebné víťazstvo Sociálnodemokra­tickej strany (PSD) so ziskom 40 percent hlasov, aj keď vlastne išla do volieb bez jasného volebného lídra.

Obe strany, ktoré by chceli ponechať v kresle premiéra Ciološa -PNL i USR – by mali podľa prieskumov získať dovedna menej než 40 percent hlasov, čo by však mohol zmeniť dynamický USR, existujúci iba pol roka.