Palmýra je v rukách islamistov, potvrdil guvernér provincie Homs

SITA |

Sýrske púštne mesto Palmýra znovu padlo do rúk džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Potvrdil to Talál Barazí, guvernér provincie Homs, na ktorej území sa Palmýra nachádza.