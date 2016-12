Aleppo stratili, Palmýru dobyli

„Hlavným cieľom v Palmýre bolo pôvodne získanie zbraní z vojenských skladov. Sýrske jednotky sa ešte na jar hotovali dobyť mesto Dajr az-Zaur. Nakoniec z toho zišlo, ale veľké množstvo privezených zbraní ostalo v palmýrskych armádnych skladoch,“ konštatoval politológ.

Napokon aj samotní islamskí radikáli priznávajú, že nemajú dostatok nákladných vozidiel potrebných na odvoz toľkých zbraní a munície. Po dlhšom váhaní stratu kontroly nad mestom potvrdil aj Talál Barazí, gubernátor provincie Homs, v ktorej leží Palmýra.

„Keď sme videli, že vládni vojaci ustupujú do okolia mesta, tak sme operatívne využili nečakanú ponuku,“ cituje portál Dahab jedného z islamských radikálov. A tak asi 4 000 príslušníkov vládnych jednotiek v nedeľu podvečer stratilo nielen kontrolu nad mestom, ale utrpela aj prestíž sýrskej armády, ktorú získala hlavne v súvislosti s úspechmi pri oslobodzovaní strategického Aleppa, niekdajšej bašty islamských teroristov.

Nečakaný vývoj vrhol tieň aj na ruského spojenca, jeho rozviedku a poradcov operujúcich v Sýrii. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je to však predovšetkým „strata imidžu celého civilizovaného sveta, tých, čo sedia so založenými rukami a nič nerobia, a preto nejde o naštrbenie reputácie Moskvy“.

„Nech je už úroveň sýrskej armády akákoľvek, ale nepostrehnúť aktivity protivníka, preskupenie jeho síl v oblasti Palmýry, je nesprávne. Nechápem ani mojich kolegov, ktorí sú tam,“ povedal pre agentúru Interfax bývalý náčelník generálneho štábu ruskej armády generál Jurij Baluevskij. Pripustil, že Sýrčania možno nemajú také možnosti, ale neplatí to pre Rusov.

„Kde sme pozerali, keď sa sústredilo asi 5 000 radikálov, ktorí dobyli Palmýru. Mne ako vojakovi je to ťažko pochopiť. Rovnako ako tie prestávky vrátane humanitárnych,“ neskrýval rozpaky ruský generál.

Radikáli preskupili svoju živú silu z mesta Dajr az-Zaur, ktoré stále kontrolujú, ale aj z mesta Rakka, ktoré má v pláne dobyť medzinárodná koalícia vedená USA. Pritom podľa ruského strediska vojenských operácií v oblasti svojho času rozviedka napríklad informovala o presune techniky a asi 5 000 ozbrojencov z irackého Mosulu práve do oblasti miest Rakka a Dajr az-Zaur. Tentoraz sa tak však nestalo.

Teroristi využili aj skutočnosť, že medzinárodná koalícia vedená USA si „vybrala prestávku“ v operácii, cieľom ktorej je dobytie mesta Rakka. V tejto súvislosti hovorca prezidenta Putina pripomenul nielen „kolegom na Západe“: „Doteraz neexistuje koordinácia činnosti a reálna spolupráca s druhým štátmi, predovšetkým s USA“. Ako zdôraznil, takáto spolupráca „by nám všetkým umožnila efektívne čeliť podobným útokom teroristov“. Zároveň pripomenul, že výsledkom „vytláčania“ islamských radikálov z Iraku je ich presun a formovanie veľkých útočiacich skupín v Sýrii.

Palmýra – svetové dedičstvo Púštne mesto Palmýra, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO, bolo v staroveku významnou zastávkou na trase karaván. Islamskí teroristi lokalitu zamínoval a zničil dva chrámy: chrám boha Béla a Baalšamínov chrám postavené pred vyše 1 800 rokmi. Ruka novodobých barbarov naveky vymazala Triumfálny oblúk z čias Rímskej ríše i viacero pohrebných veží či sochu leva, ktorá vznikla na počesť bohyne al-Lat a stávala pri vchode Bélovho chrámu. V boji islamských teroristov o Palmýru v máji minulého roku zahynulo okolo 500 ľudí vrátane asi 70 civilistov, ktorých bojovníci Islamského štátu sťali. Podľa niektorých zdrojov stratila armáda okolo 250 vojakov, zatiaľ čo odporcovia Damasku viac ako 150. V operácii, ktorej cieľom bolo dostať späť pod kontrolu mesto a jeho historické pamiatky, zahynulo asi 400 teroristov, čo bolo najväčšou porážkou islamských radikálov od roku 2013. Teda od chvíle, keď vyhlásili na dobytých územiach v Sýrii a Iraku kalifát. Úspech v Palmýre otvoril cestu Damasku k oslobodeniu mesta Rakká, bašty Islamského štátu.

Generál Baluevskij, rovnako ako aj guvernér provincie Homs Barazí však vyjadrili presvedčenie, že strata Palmýry je iba dočasným javom. Potvrdzovalo by to aj pondelkové vyjadrenie Vladimira Titova, prvého námestníka ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova.

„Oslobodenie Palmýry považujeme za veľmi dôležitý výsledok našich spoločných (so Sýrčanmi – pozn. red.) aktivít. Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili návratu teroristov do oblasti,“ vyhlásil diplomat citovaný agentúrou RIA Novosti.