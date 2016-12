Lietadlo Lufthansy pristálo v New Yorku kvôli bombovej hrozbe

Airbus A380–800 (let 441) vzlietol z texaského Houstonu s 530 cestujúcimi a členmi posádky a smeroval do nemeckého Frankfurtu. Na údajnú bombu na palube upozornil anonym, ktorý zavolal do ústredia Lufthansy v Kolíne nad Rýnom.

Pilot dostal následne pokyn, aby prerušil let a pristál na newyorskom letisku J.F. Kennedyho. Lietadlo odstavili v odľahlej časti letiska, evakuovali ho a dôkladne prehľadali. Nič podozrivého sa však na palube nenašlo, informovali miestne úrady. Newyorské medzinárodné letisko napriek incidentu fungovalo v bežnom režime.