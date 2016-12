Putin hovoril o Trumpovi a mierovej dohode s Japonskom

„Novozvolený americký prezident sa verejne vyjadril v prospech normalizácie rusko-amerických vzťahov,“ konštatoval Putin. Podľa neho Moskva musí tento zámer podporiť.

„Samozrejme, že chápeme, že to nebude ľahká úloha, ak berieme do úvahy mieru zhoršenia rusko-amerických vzťahov. Ale my sme pripravení prejsť našu časť cesty… Musím ale priznať, že ešte musíme porozumieť tomu, ako bude Trump rozvíjať svoj plán, svoj sľub urobiť Ameriku opäť veľkou. Ale dúfam, že to nebude brániť rozvoju našej spolupráce,“ povedal ruský prezident.

Putin poznamenal, že je pripravený stretnúť sa s Trumpom kedykoľvek. Ale, ako dodal, lepšie bolo by, keby Trump najprv sformoval svoju vládu.

Šéf Kremľa sa vyjadril aj k vzťahom s Japonskom, kam odcestuje 15. decembra na dvojdňovú návštevu. Japonské ministerstvo zahraničných vecí v utorok potvrdilo, že v prvý deň sa Putin stretne s japonským premiérom Šinzóom Abem. Stretnutie sa uskutoční v Abeho rodnom meste Nagato v prefektúre Jamaguči. Putin sa 16. decembra presunie do Tokia. Opäť bude rokovať s Abem a následne spoločne vystúpia na tlačovej konferencii.

Putin rozhovore pre Nippon TV uviedol, že spolupráca v oblasti bezpečnosti pomôže vybudovať dôveru medzi oboma krajinami. „Môžeme a mali by sme hovoriť o spoločnej snahe ohľadne zaistenia medzinárodnej bezpečnosti, a nielen na Ďalekom východe. Neznepokojuje nás napríklad rastúce nebezpečenstvo v súvislosti so šírením zbraní hromadného ničenia a raketových technológií? Ak budeme konať spoločne v tomto duchu, vytvoríme podmienky pre dôveru, o ktorej hovorí pán Abe,“ doplnil Putin.

Podľa neho Rusko musí pochopiť mieru nezávislosti japonskej politiky s cieľom vybudovať základy pre ďalšie vzťahy. Pripomenul, že Japonsko uvalilo ekonomické sankcie na Rusko.

„Prečo? Kvôli udalostiam na Ukrajine alebo v Sýrii? Ale Japonsko a rusko-japonské vzťahy sa sotva vzťahujú na udalosti v Sýrii a na Ukrajine,“ konštatoval Putin. Zdôraznil, že podpísanie mierovej dohody medzi Ruskom a Japonskom závisí od Tokia.

Podľa ruského prezidenta by sa podmienky pre prípravu mierovej dohody mohli dosiahnuť prostredníctvom rozsiahlych ekonomických aktivít, ktoré by pokrývali aj Kurilské ostrovy.

Abe na septembrovom zasadnutí Východného ekonomického fóra vyzval Putina, aby obe krajiny ukončili územný spor o Kurilské ostrovy, konečne uzatvorili mierovú dohodu a začali „novú epochu“ vo vzájomných vzťahoch. Neexistenciu mierovej dohody medzi oboma susedmi viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny označil za nenormálny stav.

Putin vtedy naznačil ochotu na dialóg: „Minulosť nás nesmie rušiť na ceste do budúcnosti. Dúfam, že problémy vyriešime spoločne.“

Rusko a Japonsko sa už niekoľko desiatok rokov snažia vypracovať mierovú dohodu. Hlavnou prekážkou sú Kurilské ostrovy ležiace medzi ruským polostrovom Kamčatka a japonským ostrovom Hokkaido, ktoré po druhej svetovej vojne pripadli Sovietskemu zväzu a Japonsko si robí nárok na ich južnú časť. V roku 1956 bola podpísaná spoločná deklarácia o ukončení vojnového stavu Sovietskym zväzom a Japonskom, mierová dohoda však stále neuzrela svetlo sveta.

Na Kurilských ostrovoch žije asi 20 000 Rusov. Moskva nedávno posilnila svoju vojenskú prítomnosť na spornom súostroví.