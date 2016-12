Savčenková sa kvôli schôdzke so separatistami rozišla s Tymošenkovou

Dôvodom roztržky sa stala skutočnosť, že sa Savčenková v Minsku stretla s vodcami proruských separatistov Alexandrom Zacharčenkem a Igorom Plotnickým.

„My, strana Vlasť, nepodporujeme žiadne styky so separatistami,“ zareagovala na schôdzku Tymošenková a dodala, že Savčenková sa rozhodla uberať v politike vlastnou cestou. Savčenková rokovania so separatistami vysvetľovala snahou dosiahnuť oslobodenie zajatých ukrajinských vojakov.

Savčenková sama upadla svojho času do zajatia. Ruský súd ju po dvojročnom väznení odsúdil na 22 rokov odňatia slobody, tento rok v máji sa ale Savčenková na Ukrajinu vrátila ako národná hrdinka. Umožnila to výmena za dvoch odsúdených Rusov.

Teraz ale čelí v Kyjeve silnejúcej kritike. Denník Ukrajinská pravda označil Savčenkovú, ktorej popularita sprvu zvádzala k úvahám o budúcej prezidentke, za ukážkový príklad, ako možno v priebehu pár mesiacov prísť o všetku reputáciu. Nešlo len o to, že očakávania od ukrajinskej „Johanky z Arku“ boli príliš vysoké, sama poslankyňa prispela k terajšiemu rozčarovaniu, a to aj vyjednávaním s „bábkami Moskvy“, ktoré zapadá do ruského scenára riešenia konfliktu na Donbase, uviedol denník.

„Kapitulácia je tiež forma mieru, ale nám sa nepáči,“ zdôraznil denník na adresu Savčenkovej.