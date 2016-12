OSN žiada okamžitý prístup do východného Aleppa, evakuácia sa ešte nezačala

SITA , ČTK |

Proces odsunu povstalcov a evakuácie civilistov z východného Aleppa v Sýrii sa zdržiava, bude však pravdepodobne pokračovať ďalej. Uviedla to organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne. Slovensko posiela do Sýrie humanitárny konvoj.