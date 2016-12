Lavrov: Palmýra má odpútať pozornosť od Aleppa

Do historicky dôležitého, ale z vojenského hľadiska bezvýznamného mesta v púšti obkľúčeného strategickými pahorkami. Napriek tomu špekulácie pokračujú. Počnúc „taktickým ústupom" Sýrčanov, cez „porážku Damasku a Moskvy" až po „zlyhanie spravodajských služieb". Nielen sýrskych.

„Opätovné dobytie sýrskej Palmýry džihádistickou organizáciou Islamský štát mohlo byť zosnované Američanmi vedenou koalíciou s cieľom odpútať pozornosť od situácie v obliehanom Aleppe," nevylučuje možný dôvod pre mnohých nečakaného vývoja na fronte už päť rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov citovaný agentúrou AP. V tejto súvislosti pripomenul skutočnosť, že sa ozbrojencom z IŠ podarilo prekĺznuť z Mosulu a prejsť cez územie kontrolované letectvom koalície vedenej USA. „Vyvoláva to myšlienku, že to bolo zinscenované s cieľom poskytnúť oddych povstalcom vo východnom Aleppe," povedal v utorok Lavrov počas návštevy Belehradu.

Do minulého štvrtka nebolo v okolí Palmýry ani stopy po asi päťtisícovom zoskupení islamských radikálov. Neďaleké pahorky okolo mesta však kontrolovali teroristi. Obrancovia Palmýry to ignorovali. Podľa Alexandra Koca, spravodajcu Komsomoľskej pravdy, ktorý bol niekoľkokrát na sýrskych frontoch, môžu islamskí radikáli ďakovať za úspešné preskupenia aj taktike tzv. zamračenej oblohy.

„Premiestniť sa z miest Rakka a Dajr az-Zaur na takých obľúbených pikapoch je možné za niekoľko málo hodín. Ak zúri púštna búrka, ktorá predchádzala útoku na Palmýru, tak ani žiadne spravodajské družice nedokážu zaznamenať pohyb po ceste roztrúsených vozidiel," tvrdí Koc. Ako pripomenul, premiestňovanie malých oddielov do cieľa útočnej operácie využívajú teroristi z IŠ už dva roky. A úspešne.

O „mlčaní" vládneho letectva, ale aj ruských strojov na nebi nad Palmýrou sa zmieňuje aj portál Temidnya. Okrem už spomínaných nepriaznivých poveternostných podmienok, považuje za jeden z dôvodov, aj v prípade, ak by boli dobré letové podmienky, v prvej línii chýbajúcich leteckých navádzačov. „V každom prípade však letci nemohli nahradiť ustupujúce pozemné sýrske sily, ktoré rýchlo opúšťali postavenia," dodáva portál. Tým skôr, že väčšinu z nich tvorili dobrovoľníci a príslušníci z viacerých miestnych kmeňov, zatiaľ čo jednotky pravidelnej sýrskej armády nasadil Damask do bojov o strategické Aleppo," upozornil portál.

Podľa viacerých politológov aktuálnou otázkou dneška nie je, či sa vrátiť do Palmýry, ale kedy tak urobiť. Zhodujú sa na tom, že až po úplnom vyčistení Aleppa od posledných teroristov. V utorok predpoludním sa podľa sýrskeho velenia ich zvyšky nachádzali na ploche 8,5 štvorcových kilometrov. O ďalších krokoch v Sýrii rokoval v utorok na zasadnutí rady bezpečnosti aj ruský prezident Vladimir Putin.

„Palmýra znamená dnes konflikt so zákerným a silným nepriateľom," vracia sa k udalostiam v historickej Palmýre ruský politológ Jevgenij Satanovskij v utorkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Vesti FM. Zároveň tak reagoval aj na množiacu sa kritiku do vlastných radov. V tejto súvislosti tvrdil, že posledné dva mesiace sa malé oddiely teroristov premiestňovali z Rakky a z oblasti irackého Mosulu.

„Dovolili im to Američania ubezpečením, že do jari nezaútočia na Rakku. Všetci si vydýchli a vrhli sa na Palmýru," povedal Satanovskij. Podľa neho sa to týka aj Turecka, ktoré „so záujmom čaká, či sa čosi nezomelie za Asadovým chrbtom". Na adresu Kurdov nezabudol pripomenúť, že „nech už do nich akokoľvek pumpujeme zbrane, buď ich predávajú, alebo sa medzi sebou dohodnú". „Hlavne preto, lebo za hlasnými výzvami na vytvorenie Sýrskeho Kurdistanu a Veľkého Kurdistanu cítiť v prvom rade pach ropy a otázku, kto s ňou bude obchodovať," dodal politológ. Ako v tejto súvislosti, tentoraz pre spravodajskú agentúru FAN, pripomenul, vývoj v Palmýre nesie rukopis Pentagonu. „Po prvé, je to vyvolané porážkou teroristov v Aleppe, ktorých USA výdatne podporovali, a po druhé, svedčia o tom možné trasy, ktorými sa premiestňovali islamskí radikáli – z Jordánska a od hranice s Irakom. Príznačné je, že obe kontroluje medzinárodná koalícia vedená USA," sumarizuje Satanovskij.