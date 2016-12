Filipínsky prezident Duterte sa priznal, že zabil zločincov

Duterte to vyhlásil v pondelok počas prejavu, v ktorom sa venoval kampani za vyhubeniu ilegálnych drog.

“V Davau som zvykol kriminálnikov zabíjať sám, aby som policajtom ukázal, že ak to dokážem ja, prečo by nemohli oni,” cituje Duterteho, ktorý bol starostom 1,5 miliónového mesta dvadsať rokov, britský denník The Guardian.

“Naozaj som sa tešil na konfrontácie, pretože som mohol zabíjať,” dodal filipínsky prezident. V minulosti Duterte priznal, ale vzápätí aj odmietol angažovanie sa v policajných oddieloch v meste Davao.

Duterte, ktorý je vo funkcii od 30. júna, verejne podnietil civilistov, aby zabíjali drogovo závislých a taktiež vyhlásil, že políciu nebude trestne stíhať pre mimosúdne popravy. Na druhej strane však tiež zdôraznil, že jeho bezpečnostné jednotky nebudú porušovať právo.