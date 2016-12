Pri ostreľovaní autobusu na východe Ukrajiny zomrel civilista

„Pri ostreľovaní 50 metrov od kontrolného stanovišťa guľky teroristov zasiahli civilistov: jeden človek bol zranený do ramena, druhému ruskému žoldnieri strely spôsobili smrteľné zranenia hlavy,“ opísala incident ukrajinská pohraničná služba. Prechod následne pozastavila a civilistov čakajúcich na prechod do povstaleckých území odviedla do bezpečia. Ranenému mužovi poskytla pomoc a privolala sanitku, lekári jeho stav označili za uspokojivý. V prípade druhého muža, ktorý bol podľa polície narodený v roku 1957, však mohli konštatovať len smrť.

Kyjev často označuje separatistov za teroristov a ruských vojakov za okupantov či žoldnierov. Moskva zapojenie do konfliktu stále popiera, pripúšťa najviac účasť ruských dobrovoľníkov. „Je to provokácia s cieľom destabilizovať situáciu,“ vyhlásil o ostreľovaní hovorca ukrajinského ministerstva obrany Andrij Lysenko.

Hlavná bašta separatistov v Donecku pripísala incident ukrajinskej armáde. „Potom, čo autobus prešiel cez frontovú líniu k ukrajinskej strane, začali po ňom vojaci strieľať. Jeden civilista bol zranený, druhý zabitý,“ uviedol podľa agentúry Interfax hovorca separatistov a dodal, že v tom čase bol autobus už na ukrajinskom území. Konflikt na východe Ukrajiny si od apríla 2014 vyžiadal viac ako 9 600 mŕtvych.