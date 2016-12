Čižov: Rusko podporuje snahy EÚ o posilnenie európskej obrany

Čižov (63) je jedným z najvplyvnejších ruských diplomatov. V rozhovore pre Die Welt uviedol, že prvé kroky Donalda Trumpa sú veľmi sľubné. „Ak by sa v budúcnosti zlepšili vzťahy medzi USA a Ruskom, malo by to ovplyvniť aj vzťah medzi Ruskom a EÚ. Ak Washington upustí od sankcií voči Rusku, očakávam, že to isté urobí aj Európska únia.“

Otázka vzťahu EÚ – Rusko bude hlavným bodom štvrtkového stretnutia Európskej rady, ktorá sa bude zaoberať otázkou predĺženia sankcií, ako aj možnej užšej spolupráce.

„Rusko podporuje snahy EÚ o posilnenie európskej obrany. Bolo by dobré, ak by bola EÚ v bezpečnostnej politike nezávislejšia, a ak by sa posilnila jej váha na svetovej scéne vo vojenskom a geopolitickom aspekte. Dúfame, že potom bude Európa schopná pozitívne prispieť k mieru,“ cituje Čižova nemecký denník.

Čižov tiež zdôraznil, že EÚ je pre Rusko dôležitým obchodným, ale aj zahraničnopoli­tickým partnerom. „Často sme otvorení intenzívnemu a pre obe strany výhodnému dialógu v hlavných zahraničnopoli­tických otázkach a taktiež sme pripravení na vojenskú spoluprácu. Je celkom ľahko predstaviteľné, že sa ruská armáda, tak ako aj iné nečlenské štáty, zúčastnia operácii EÚ,“ dodal Čižov.

Súčasné vzťahy medzi Ruskom a EÚ označil za zlé, ale do budúcna vidí veľa priestoru na vzájomnú spoluprácu, napríklad v boji proti terorizmu a obchodu s ľuďmi, zvládavaní nekontrolovanej migrácie, alebo spoločnom postupe proti počítačovej kriminalite a energetike.