Ľudia v Aleppe vyzývajú svet k ľudskosti

Strach a panika sa však šíri po celom meste, keďže podľa Al Jazeera je uväznených približne 80 000 ľudí vo východnej časti mesta, ktoré ostalo pod kontrolou opozičných síl.

Niektorí vystrašení obyvatelia tohto sýrskeho mesta sa chceli so svetom podeliť o to, čo sa momentálne odohráva v ich vlasti. V desivých videách vyzývajú k ukončeniu bojov, ktoré de facto vyústilo do genocídy, a k znovunastoleniu ľudskosti.

So svojimi dojmami sa podelili aj známa ľudskoprávna aktivistka Lina al-Šamí. „Uvedomujem si, že môžem kvôli tomuto kriminálnemu režimu zomrieť alebo byť zatknutá, ale musím svetu povedať, čo sa deje v Aleppe. Čelíme genocíde. Sú tu ľudia, ktorí ležia na uliciach a civilná obrana im nemôže nijak pomôcť,“ povedala vo svojom videu.