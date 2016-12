Európa musí nájsť odvahu chrániť si svoje hranice, tvrdí Zeman

ČTK |

Európa musí nájsť odvahu chrániť svoje vonkajšie hranice a miesto bezhlavého prijímania migrantov týmto ľuďom pomáhať priamo na ich území. Po schôdzke so svojim portugalským náprotivkom Marcelom de Sousou to povedal prezident Miloš Zeman. Obaja politici spolu hovorili o Európskej únii aj o migračnej kríze a zhodli sa, že je potrebné úniu reformovať. Podľa Zemana by zmeny mohli iniciovať práve menšie krajiny únie, ako je Česká republika a Portugalsko.