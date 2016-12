Boháči a finančníci. To sú Trumpove antielity

Posledným do mozaiky úspešných je Rex Tillerson, šéf Exxon Mobil Corporation. Táto ropná a plynárenská spoločnosť patrí do prvej desiatky najväčších svetových firiem na základe príjmov. Tillersona, ktorý celý život pracoval pre Exxon, Trump nominoval za ministra zahraničných vecí.

Ako šéf šéf americkej diplomacie si platovo extrémne pohorší. Mzda amerického ministra zahraničných vecí je 205 700 dolárov ročne. Tillerson mal ako šéf Exxonu vlani plat 27,2 milióna dolárov.

Trump priamo na vládne posty zatiaľ nominoval dvoch miliardárov a jedného ďalšieho na nižšiu pozíciu. Superboháčkou je budúca ministerka školstva Betsy DeVosová, ktorá je súčasťou viac ako päťmiliardového impéria Amway. Až dvaja miliardári budú riadiť ministerstvo obchodu. Povedie ho Willbur Ross (2,9 mld. dolárov). Jeho zástupcom bude Todd Ricketts, ktorý je zase súčasťou multimiliardovej online maklérskej firmy Ameritrade.

V kampani Trump rád útočil na politických súperov, že ich majú vo vreckách veľkí finančníci. Najmä vraj investičná banka Goldman Sachs. Väzby na ňu Trump vyčítal svojho hlavnému republikánskemu rivalovi z primárok Tedovi Cruzovi. Potom v záverečnom súboji o Biely dom aj demokratke Hillary Clintonovej.

Hlavným strategickým poradcom Trumpa bude Steve Bannon, ktorý pre Goldman Sachs pracoval. Nacionalista a bývalý šéf krajne pravicovej mediálne siete Breitbart bol aj hollywoodskym producentom. Pre Goldman Sachs pracoval aj budúci minister financií Steven Mnuchin. A Gary Cohn, jeden z hlavných manažérov Goldman Sachs, má byť šéfom Národnej ekonomickej rady. Je to jeden z kľúčových orgánov, ktoré radia prezidentovi v hospodárskych otázkach.

Dôležité posty v Trumpovej vláde Rex Tillerson – minister zahraničných vecí. Je šéfom ropného gigantu Exxon Mobile Corporation.

– minister zahraničných vecí. Je šéfom ropného gigantu Exxon Mobile Corporation. James Mattis – minister obrany. Bývalý generál.

– minister obrany. Bývalý generál. Steven Mnuchin – minister financií. Pracoval pre investičnú banku Goldman Sachs.

– minister financií. Pracoval pre investičnú banku Goldman Sachs. Jeff Sessions – minister spravodlivosti. Konzervatívny senátor s Alabamy bude jeden z mála v Trumpovom kabinete, kto má priame politické skúsenosti.

– minister spravodlivosti. Konzervatívny senátor s Alabamy bude jeden z mála v Trumpovom kabinete, kto má priame politické skúsenosti. Willbur Ross – minister obchodu. Miliardár, ktorého majetok sa odhaduje na 2,9 mld. dolárov.

Novozvolený prezident Trump odmieta, že nominácie superboháčov a finančníkov sú v rozpore s jeho údajným bojom s establišmentom, alebo to, že by títo kandidáti nechápali starosti bežných pracujúcich.

"Noviny ma kritizovali s tým, že sa pýtajú, prečo by nemohli mať ľudí s menším majetkom. Lebo ja chcem ľudí, ktorí nahonobili bohatstvo! Lebo teraz s vami vyjednávajú, OK? Nie je to nič iné, ako keď máte k dispozícii skvelého hráča bejzbolu alebo golfu,“ vyhlásil podľa televízie CBS Trump na stretnutí so stúpencami v Des Moines, hlavnom meste štátu Iowa.

Podľa odborníkov najmä Trumpových voličov vôbec nebude vyrušovať, že si do svojej vlády berie boháčov a finančníkov. "Neberú ich ako predstaviteľov klasického politického establišmentu. Vnímajú ich ako tých, čo niečo urobili, nielen premýšľajú,“ uviedol pre Pravdu Steffen Schmidt, politológ z Iowskej štátnej univerzity.

"Amerika je pre nich v prvom rade trhová, kapitalistická ekonomika. Takže mať ľudí z podnikateľskej sféry vo vláde znamená, že Trumpovi voliči si myslia, že dokáže, čo sľúbil. Že urobí americkú ekonomiku opäť veľkou,“ pripomenul Schmidt.

Je očividné, že Trumpovi neprekáža nedostatok alebo dokonca úplná absencia politických skúseností u svojich nominantov. A neprekážajú mu ani prípadné konflikty záujmov a etické problémy, ktoré sprevádzali podnikanie niektorých kandidátov a kontakty na Rusko, ako v prípade Tillersona.

"Vidieť, že novozvolený prezident Trump chce mať vo vláde okolo seba ľudí, ako je on sám. Teda podnikateľov bez vládnych skúseností,“ zhodnotil pre Pravdu politológ Christopher Larimer zo Severoiowskej univerzity.