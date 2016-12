Nemecko posilňuje kontroly na diaľničných priechodoch s Rakúskom

Kontroly sa týkajú prechodov na diaľnici A3 pri meste Passau, na diaľnici A8 pri Salzburgu a A93 pri Kufsteine. Spolková polícia je podľa nedávnej dohody bavorského ministra vnútra Joachima Herrmanna a spolkového ministra vnútra Thomasa de Maizière pripravená pomôcť stovke bavorských policajtov zo zásahových jednotiek.

Herrmann je za čo možno najcelistvejšiu kontrolu hlavných dopravných ciest do krajiny. „Je veľmi, veľmi dôležité ďalej znížiť počet ilegálnych vstupov a urobiť Nemecko celkovo bezpečnejším. Musíme prijať zodpovedajúce opatrenia pre budúcnosť,“ povedal minulý týždeň.

Naďalej síce pôjde o náhodné kontroly, dôležité však podľa ministra je, že na veľkých priechodoch sa budú vykonávať bez prerušenia vo dne v noci, čo doteraz nebolo. Nemecký autoklub ADAC však nepredpokladá, že by sa pre kontroly na hraniciach tvorili väčšie fronty.

Obmedzené hraničné kontroly z dôvodu migračnej krízy zaviedli niektoré krajiny Európskej únie, vrátane Nemecka, so súhlasom Európskej únie, už vlani. Aj keď sa tento rok počet utečencov smerujúcich do EÚ výrazne zmenšil, krajinská vláda v Bavorsku, cez ktoré sa migračná vlna do Nemecka valila predovšetkým, sprísnenie kontrol obhajuje.