IS mohol v Palmýre získať zbrane protivzdušnej obrany

Podľa Townsenda je ovládnutie Palmýry džihádistami dôsledkom nepozornosti ruských síl a sýrskej vlády, ktoré sa teraz pravdepodobne pokúsia získať toto mesto späť. Ak by sa to však nestalo, koalícia na čele s USA by tam začala podnikať smrtiace útoky proti IS, a to najmä vtedy, keby zistila, že militanti odsúvajú zbrane na iné miesta, varoval americký veliteľ.

Townsend v súvislosti s vývojom v Palmýre taktiež povedal, že v súčasnosti je ťažké od seba odlíšiť sily sýrskej vlády, Ruska a IS. Spojené štáty sa podľa neho nateraz nezapájajú a dávajú tak Rusku čas na vyriešenie situácie.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyjadril v pondelok 12. decembra domnienku, že opätovné dobytie Palmýry džihádistami mohla zinscenovať koalícia na čele s USA, aby „poskytla oddych“ povstalcom v obliehanom východnom Aleppe. K prekvapujúcemu návratu IS do Palmýry sa medzitým vyjadril aj sýrsky prezident Bašár Asad, ktorý tvrdí, že väčšina útočiacich džihádistov prišla „buď s priamou podporou Američanov, alebo – v lepšom prípade – s ich vedomím“.