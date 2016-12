Putin priamo zasahoval do volieb v USA, tvrdí NBC News

Podľa NBC News Vladimir Putin zasahoval do priebehu amerických prezidentských volieb.

Šokujúca správa prišla niekoľko dní po tom, čo denník Washington Post napísal, že Ústredná spravodajská služba (CIA) je presvedčená, že Rusko sa snažilo ovplyvniť voľby a pomôcť k víťazstvu novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Medzi týmito ruskými aktivitami bolo údajne nabúranie sa do e-mailov najvyššieho straníckeho orgánu demokratov, Demokratického národného výboru, a tiež do e-mailov predsedu kampane Hillary Clintonovej Johna Podestu, ktoré boli následne poskytnuté webovej stránke WikiLeaks. Denník New York Times v rozsiahlej správe o hackerských útokoch zverejnil aj detaily, ako boli tieto útoky podniknuté.

Podľa televízie NBC News sú predstavitelia tajných služieb presvedčení, že zasahovanie do amerických volieb sa uskutočňovalo celý čas zo samotného vrcholu ruskej vlády.

NBC News zverejnila správu, podľa ktorej dvaja vysokopostavení predstavitelia s priamym prístupom k informáciám tvrdia, že Putin osobne riadil únik materiálov demokratov získaných hackermi a aj ich ďalšie použitie. Tieto informácie pochádzajú od diplomatických zdrojov a špiónov pracujúcich pre spojencov USA, dodali dvaja predstavitelia.

To, čo sa začalo ako pomsta Hillary Clintonovej, sa premenilo na snahu ukázať skorumpovanosť v americkej politike a „rozbiť jednotu kľúčových amerických spojencov tým, že sa vytvoril imidž, že USA už nie sú dôveryhodným svetovým lídrom a ostatné krajiny už teda nemôžu byť od Ameriky závislé“.

Putin dlho pokladal Clintonovú za nepriateľku a tvrdil, že táto bývalá ministerka zahraničných vecí USA podnecovala protesty v Rusku po tamojších voľbách v roku 2011. Clintonová sa totiž postavila na stranu protestujúcich Rusov a žiadala „slobodné, spravodlivé, transparentné voľby“.

V protiklade k tomu Putin vychválil Trumpa ako „bystrého a talentovaného“ a novozvolený prezident USA Putinovi vrátil kompliment, keď vyjadril uznanie jeho spôsobu líderstva. Trump odmietol skoršiu správu o údajnom ruskom zasahovaní do volieb.