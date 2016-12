Trudeau: Globalizácia neprináša obyčajným ľuďom prospech

“To, čomu momentálne čelíme, nárast populizmu a rétorika rozkolu a zastrašovania na celom svete, sa opiera o skutočnosť, že globalizácia nie je pre strednú triedu, obyčajných ľudí, jednoducho prospešná,” cituje kanadského premiéra britský denník The Guardian.

Pred rokom, teda v čase keď sa šance brexitu a Trumpa ako amerického prezidenta javili ako mizivé, vytvoril 44-ročný Trudeau v Kanade väčšinovú vládu s ambicióznou agendou, ktorá zahŕňala boj s narastajúcimi sociálnymi nerovnosťami, či reálnu zmenu života kanadskej strednej triedy.

A dnes je výsledkom týchto snáh vláda, ktorá ide proti prúdu, ktorý sa presadzuje na celom svete. Je otvorená imigrantom a diverzite a lídrom je človek, ktorého liberálne názory na feminizmus, sýrskych utečencov a práva LGBT komunity mnohí kritizujú.

Trudeau si uvedomuje, že oči sveta sa upierajú na Kanadu viac ako doteraz: “Myslím si, že bolo vždy jasné, že Kanada nie je krajinou, ktorá sa bude na svetovej scéne biť do pŕs, ale my vieme byť v modelových situáciach veľmi nápomocní,” povedal kanadský premiér.

Avšak v januári 2017 bude Trudeau a jeho vláda čeliť zatiaľ najväčšej výzve: nástupu Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta. Práve Kanada je totiž krajinou, ktorá od situácie v Spojených štátoch do značnej miery závisí. Minulý rok takmer 75 percent kanadského exportu smerovalo do USA. Okrem toho, približne 400 000 ľudí denne prekročí spoločné hranice medzi týmito dvoma krajinami.

Bude to skutočný test, pretože diametrálny rozdiel medzi Trumpom a Trudeauom bol badateľný už pred rokom v decembri, keď sa obidvaja štátnici vyjadrili k sýrskej utečeneckej kríze. Kým Trump volal po dočasnom zákaze vstupu moslimov do krajiny, pretože môže ísť o infiltrátorov IS, Trudeau sa vybral do torontské letisko, kde s úsmevoch na perách vítal prvé tisícky utečencov.