Ruské letectvo pomohlo sýrskej armáde stabilizovať Palmýru

Ovládali ho do tohtoročnej jari, keď Rusko sýrskej armáde pomohlo radikálov z Palmýry vytlačiť. Radikáli zostali v blízkosti a v nedeľu sa pokúsili ho získať späť. Americký generál Stephen Townsend v stredu povedal, že sa radikáli v Palmýre zrejme zmocnili technológie, ktorá by mohla ohroziť medzinárodnú leteckú koalíciu, ktorá proti IS v Sýrii bojuje.

Podľa Townsenda majú extrémisti v rukách aj protilietadlovú techniku. Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov k tomu povedal, že zbrane, ktorých sa IS v Palmýre zmocnil, nepredstavujú pre koalíciu žiadnu hrozbu. Sú to len zbrane malého kalibru a poškodené vojenské zariadenia.

„Nevýznamné množstvo malých zbraní a niekoľko kusov poškodenej vojenskej výbavy, ktorú sýrski vojaci zanechali v Palmýre, medzinárodnú koalíciu neohrozí,“ povedal Konašenkov.

Ruský zástupca pri Európskej únii Vladimir Čížov povedal, že síce pre to nemá dôkazy, ale všetko nasvedčuje tomu, že obnovená ofenzíva radikálov v Palmýre bola možná výsledkom koordinácie medzi USA a teroristami.

„Nemám dôkazy o kontakte medzi Američanmi vedenou koalíciou a IS, ale všetky časti skladačky do seba zapadajú, a to ako čo do prerušenia koaličných náletov v oblasti Rakky, tak do sťahovania radikálov z irackého Mosulu,“ povedal Čížov agentúre TASS.

Dodal, že zatiaľ čo Rusko, ktoré je zapojené do bojov o Halab, okolo tohto mesta vytvorilo humanitárne koridory, v bojoch o Mosul tieto koridory nie sú. „Z Mosulu začali náhle hromadne utekať ľudia. Nemajú na výber a musia zamieriť do susednej Sýrie, kde IS ovláda určité územie,“ povedal Čížov.

V Rakke Američania náhle prerušili letecké operácie, o čom písali médiá. „Členovia IS tie správy čítajú a podľa nich plánujú svoje akcie,“ povedal Čížov. Jeho slová môžu byť reakciou na kritiku francúzskeho ministra zahraničia Jeana-Marka Ayraulta, ktorý vyhlásil, že Rusko nechalo Palmýru napospas tzv. Islamskému štátu, pretože sa sústredilo na dobytie Halabu.