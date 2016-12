Texaské mesto zostalo bez vody

„Na pitie, varenie a prípravu jedál by sa mala používať iba balená voda, rovnako tak pri výrobe ľadu, čistení zubov, umývaní riadu, praní šatstva, alebo na umývanie, a to až do ďalšieho upovedomenia,“ uviedli úrady.

Mesto skúma, či v dôsledku poruchy, výrobcu asfaltu došlo k úniku približne 13 až 109 litrov emulgátora, zvaného Indulin AA-86. Chemikália môže spôsobiť podráždenie očí a popálenie pokožky, podráždenie dýchacích ciest a poškodenie tráviaceho ústrojenstva. Úrady vyzvali preto obyvateľstvo, aby sa zdržalo používania vody z vodovodu, kým nebudú známe výsledky testov, uskutočňovaných v správnom stredisku štátu Texas, Austine.

Obchody vzápätí zažili nával zákazníkov, kupujúcich balenú vodu. Viacero škôl zrušilo vyučovanie, iné vydávajú žiakom balenú vodu.

Nejde o prvý prípad

Corpus Christi nie je jediné mesto v USA, ktoré v posledných rokoch má problémy s pitnou vodou. Médiá pripomínajú škandál v meste Flint v štáte Michigan. Predvlani tam úrad republikánskeho guvernéra Ricka Snydera rozhodol, že z dôvodu úspor začnú vodárne čerpať pitnú vodu namiesto zo vzdialeného Huronského jazera zo znečistenej rieky Flint. Ľudia upozornili na zápach a pri meraní bol zistený vysoký obsah olova. Bolo stanovené, že voda je nevhodná na pitie.

Mesto, v ktorom žije mnoho obyvateľov na hranici chudoby, vtedy čelilo vážnymi finančnými problémom. Štátne úrady preto prebrali správu jeho financií. Kontaminovanú vodu tam konzumovali tisíce detí, u desiatok ľudí sa objavili zdravotné problémy, u detí lekári zistili vysoký obsah olova v krvi. Aj keď sa potom voda začala znovu čerpať z jazera, prechádzala už kontaminovaným potrubím. Škandálom sa zaoberal aj Washington a prezident Barack Obama potom uvoľnil 80 miliónov dolárov na opravu potrubia.

Problémy s kontaminovanou vodou postihli aj Charleston v Západnej Virgínii, hlavné mesto Washington či Jackson v Mississippi.