Poľské médiá protestujú proti obmedzeniam pre novinárov

Podľa nariadenia by na novinársky balkón mali odteraz prístup vždy len dvaja stáli akreditovaní novinári za jedno médium, ktorí nebudú smieť fotografovať a natáčať videozáznamy. Novinári by mali pracovať z nového Mediálneho centra, ktoré sa bude nachádzať mimo budovy, v ktorej Sejm zasadá. Nebolo by tak už možné robiť napríklad záznamy poslancov, ako obchádzajú pravidlá a hlasujú za neprítomného kolegu, pretože k dispozícii budú len oficiálne videozáznamy.

Podľa poslanca vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Arkadiusza Mularczyka nejde o obmedzenie transparentnosti činnosti parlamentu. Opatrenie má údajne len zabezpečiť väčší komfort pre prácu ako poslancom, tak novinárom. Tí si však myslia, že ide o zámienku, a tvrdia, že návrh je „škodlivý“, „úplne nezmyselný“, sťaží prístup k informáciám médiám i občanom a je nedemokratický.

Proti návrhu vo štvrtok protestovalo pred budovou parlamentu niekoľko desiatok novinárov. Predsedom oboch komôr parlamentu žurnalisti odovzdali list so žiadosťou o jeho stiahnutie. „Politikom iba umožní ľahko sa vyhýbať novinárom,“ píše sa v liste. Podľa hovorkyne PiS Beaty Mazurekovej však návrh práva novinárov neobmedzuje.