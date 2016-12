Schôdzka Abeho a Putina nepriniesla prielom v územnom spore

Tokio vznáša nárok na štvoricu ostrovov, ktoré na konci druhej svetovej vojny anektoval Sovietsky zväz, Moskva sa však ostrovov nemieni vzdať. Spor je hlavným dôvodom, prečo Japonsko a Rusko nemajú viac ako 70 rokov po skončení vojny uzavretú mierovú zmluvu.

„Bolo by naivné si myslieť, že možno tento problém vyriešiť za hodinu. Je však nepochybne nutné hľadať riešenie,“ vyhlásil v Tokiu ruský prezident.

„Uzavretie mierovej dohody nie je ľahká vec,“ povedal obdobne Abe, pričom navrhol „nový prístup“ založený na ekonomickej spolupráci.

Putin a Abe k tomu uviedli, že obe krajiny teraz povedú rozhovory o možnostiach hospodárskej spolupráce v južnej časti Kurilských ostrovov, ktorú Japonsko nazýva Severné teritóriá a ktorú si nárokuje.

Putin v krajine bloku G7

Pre Putina japonský summit znamenal prvú oficiálnu návštevu v niektorej z krajín skupiny G7 od ruskej anexie Kryme v roku 2014. Abe šéfa Kremľa pozval do Japonska, hoci skupina najvyspelejších krajín G7 stále uplatňuje sankcie voči Rusku. Analytici citovaní agentúrou Reuters uviedli, že Putin návštevou dosiahol svoj cieľ – uvoľnenie medzinárodnej izolácie, a to v čase, keď Rusko čelí kritike zo Západu v súvislosti so skazou východného Aleppa v Sýrii, kde Moskva podporuje sily verné sýrskemu prezidentovi Assadovi.

Sporné Kurily

Japonsko a Rusko sa sporia o južnú časť Kuril od roku 1945. Tokio vznáša na základe dohody z roku 1855 nárok na ostrovy Iturup, Kunašir, Šikotan a skupinu ostrovčekov Habomai, ktoré na konci druhej svetovej vojny anektoval Sovietsky zväz. Z ostrovov bolo vtedy vysťahovaných 17-tisíc Japoncov, ktorí odišli na neďaleký ostrov Hokkaidó. Tokio, ktoré bolo vo vojne porazené, ruskú zvrchovanosť nad južnými Kurilami neuznáva. Dlhé hľadanie kompromisu zatiaľ výsledky neprinieslo, hoci obe strany predložili niekoľko návrhov.

Nové kapitoly

Japonský premiér teraz uviedol, že sa s Putinom takisto dohodli na začatí diskusií o humanitárnych krokoch, ktoré by umožňovali bývalým japonským obyvateľom ostrovov slobodne navštevovať svoje domovská mesta.

Rovnako ako na štvrtkovom stretnutie aj na piatkovú schôdzku prišiel Putin s oneskorením, tentokrát 45-minutovým. Dôvodom boli vraj technické problémy s prezidentským lietadlom, pre ktoré prezident priletel do Tokia neskoro. Štvrtkové rokovanie bolo v japonskom meste Nagato, odkiaľ Abe pochádza.