Savčenková je nezaradenou poslankyňou, frakcia Vlasť ju vylúčila

Tymošenková vo štvrtok na tlačovej konferencii v Kyjeve vysvetlila, že „Savčenkovej odovzdali svoje hlasy voliči, a preto má právo pracovať v Najvyššej rade“ (ukrajinskom parlamente). V parlamente bude Savčenková pôsobiť ako nezaradená, spresnila Tymošenková. Tymošenková zdôraznila, že „cesty strany Vlasť a Savčenkovej sa rozišli“.

Dodala, že rozdielny názor majú najmä na možnosť viesť rokovania „s teroristami v Donbase“ na východe Ukrajiny. Strana Vlasť podľa Tymošenkovej „bola a je“ toho názoru, že s „teroristami neslobodno rokovať. Sú to zločinci a mali by sa (za svoje činy) zodpovedať podľa zákona.“. Strana a Savčenková majú odlišný názor aj na možnosť uskutočnenia komunálnych volieb na tzv. dočasne okupovaných územiach Donbasu a na amnestiu pre proruských separatistov.

Ukrajinské tlačové agentúry UNIAN a Ukrinform informovali, že Savčenková 7. decembra tajne navštívila bieloruský Minsk, kde sa stretla s lídrami samozvaných proruských republík v Donbase – Igorom Plotnickým a Alexandrom Zacharčenkom, a to aj za účasti predstaviteľov Rus­ka.

Savčenková neskôr vyhlásila, že cieľom tohto jej stretnutia bolo posilnenie tzv. minského formátu rokovaní o urovnaní situácie v Donbase a vyvinutie úsilia, aby mohol byť v krátkom čase čo najúčinnejší. Kremeľ potvrdil konanie neoficiálnych rokovaní so Savčenkovou, ktoré sa mali týkať výmeny zajatcov, a vyhlásil, že rokovania Ukrajiny s proruskými separatistami „nemajú alternatívu“.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko na margo Savčenkovej iniciatívy uviedol, že jej stretnutia s lídrami samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky „neprospievajú ani jej osobne, ani Ukrajine“.

„Nikomu nedovolím predstierať, že na Ukrajine je vnútorný konflikt a očisťovať (tak) Ruskú federáciu – bez ohľadu na to, akými mandátmi sa to zakrýva,“ vyhlásil Porošenko a vyjadril ľútosť nad udalosťami spojenými so Savčenkovou, ktorá podľa neho „prešla obrovskými skúškami“.

Savčenková strávila takmer dva roky vo vyšetrovacej väznici v Rusku a na jar tohto roku bola odsúdená na 22 rokov odňatia slobody za podiel na smrti dvojice ruských novinárov televízie VGTRK a z protizákonného prekročenia hraníc Ruskej federácie. Tento rok v máji sa na Ukrajinu vrátila ako hrdinka. Umožnila to výmena za dvoch odsúdených Rusov.