Britskí hudobníci a politici naspievali singel na počesť Jo Coxovej

Hudobníci David Grey, Steve Harley, KT Tunstall a Ricky Wilson z kapely Kaiser Chiefs spolupracovali s niekoľkými bývalými kolegami Coxovej pri nahrávaní vlastnej verzie piesne You Can't Always Get What You Want. Ich cieľom je zozbierať peniaze pre Nadáciu Jo Coxovej, ktorá má začať fungovať na budúci rok.

Coxová, vytrvalá podporovateľka členstva Spojeného kráľovstva v EÚ a prijímania utečencov do Británie, bola brutálne zavraždená za bieleho dňa, len niekoľko dní pred júnovým britským referendom o zotrvaní krajiny v EÚ.

Páchateľom vraždy bol krajne pravicový extrémista Thomas Mair (53), ktorý dostal za svoj zločin doživotné väzenie. Pri krvavom útoku na ulici mesta Batley v grófstve Yorkshire na severe Anglicka kričal „Británia je prvoradá!“.

Britská vláda potvrdila, že Nadácii Jo Coxovej bude venovaná aj daň z pridanej hodnoty (DPH) z predaja vianočného charitatívneho singla – a Keith Richards a Mick Jagger sa údajne vzdali nároku na tantiémy za cover verziu skladby Rolling Stones.

Pieseň je už dostupná v aplikácii iTunes.