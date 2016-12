Ozbrojencov vyviezli, mučiarne ostali

„Evakuované osoby v autobusoch sprevádzané ruskými dôstojníkmi z Centra pre zmierenie znepriatelených strán v sýrskom konflikte, ako aj členmi Medzinárodného Červeného kríža, po príchode do štvrte Ar Rašidín-4 prestúpili spoločne do pripravených vozidiel, ktoré ich ďalej prepravili do mesta Idlib,“ informovalo spomínané centrum. Celkove vyviezli z mesta 9 500 ľudí, z toho bolo 4 500 ozbrojencov a 337 zranených. Podľa centra sa podarilo vyviezť už všetky ženy a deti.

Operácii však predchádzala v piatok predpoludním nútená prestávka, ktorú spôsobila streľba na prázdne autobusy prichádzajúce do mest, a hlavne na postavenia sýrskej armády. Podľa televízie Al Ikbarija strieľali zvyšky teroristických bánd operujúcich ešte vo štvrti Ramuse.

Okrem vládnej agentúry SANA to potvrdili aj očití svedkovia spomedzi miestnych obyvateľov. Banditi sa dokonca pokúšali získať zajatcov. Podľa Reuters, citujúcej príslušníkov jednej z povstaleckých skupín, nie všetkých vyviezli.

Povstalcov s rodinami síce vyviezli, ale ostali po nich mučiarne a videozáznamy, ktoré si robili samotní nielen islamskí teroristi.

„Sú na nich zachytené zverstvá a mučenie,“ informoval o doterajšom výsledku prečesávania budov, ktoré opustili radikáli, generál Viktor Poznichir z Hlavnej správy generálneho štábu ruskej armády.

„Mučili a zabíjali nielen civilistov, ale aj každého, koho čo i len podozrievali zo sympatií k vláde v Damasku. Objavili sme niekoľko väzení v pivniciach obytných domov, ale aj v administratívnych budovách,“ informoval generál citovaný agentúrou RIA Novosti. Podľa neho radikáli mučili aj mužov a mládencov, ktorí odmietli bojovať na ich strane.

„Tesne pred rozhodujúcim útokom vládnych síl väčšinu väzňov zavraždili,“ dodal Poznichir. „Špecialitou“ bojovníkov schovávajúcich sa za islam bola likvidácia rodičov pred očami ich detí. „V mnohých prípadoch sa podľa záznamov dopúšťali zločinov aj príslušníci tzv. umiernenej opozície, ktorá podľa Západu vraj bráni sýrsky ľud pred súčasnou vládnou mocou,“ neodpustil si poznámku ruský generál.

Na otázku o ďalšom osude dokumentácie potvrdil, že „po systemizácii dôkazov ich poskytnú medzinárodným organizáciám v záujme právneho posúdenia“. Podľa osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Mistura evakuácia sa týka asi 40 000 civilistov, ktorých premiestnia do bezpečných západných štvrtí Aleppa.

Sýrska armáda podporovaná ruským letectvom prevzala úplnú kontrolu nad strategickým mestom začiatkom týždňa. Jeho východnú časť však od roku 2012 kontrolovala tzv. umiernená opozícia a islamskí teroristi z niekdajšieho Frontu an Nusra a tzv. Islamského štátu, ktorí napokon spojili svoje sily.

Ako informovala agentúra Reuters, ruský prezident Vladimir Putin počas terajšej oficiálnej návštevy Japonska potvrdil, že spolupracuje s tureckým prezidentom Recepom Erdoganom v snahe uskutočniť nové kolo mierových rokovaní. Nie je vylúčené, že sa uskutoční v kazašskej metropole Astana. Bola to práve Ankara, ktorá sprostredkovala dohodu o evakuácii v Aleppe.

Podľa niektorých pozorovateľov dôvodom bol o. i. aj osud viacerých i tureckých vojenských poradcov, ktorí uviazli v aleppskom kotle. Pravdou však je, a prezident Putin to zopakoval, že Erdogan sa usiluje o dosiahnutie prímeria, ktoré by platilo na celom sýrskom území.